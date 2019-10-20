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蔡英文體驗釣魚摩擬機 鼓勵大家多親近海洋活動

2019-10-20 16:05聯合報 記者白錫鏗／即時報導

蔡英文總統今天下午參訪中市潭子區「寶熊漁樂碼頭」，在「釣魚情境區」體驗釣魚摩擬機垂釣鱒魚，蔡英文表示行政院今年7月劃分50個合法的釣魚區，盼未來再慢慢擴大，鼓勵人民多有親近海洋的活動，讓學習了解釣具生產過程，再延伸到娛樂體驗。

蔡英文總統今天下午在立法院長蘇嘉全、立委洪慈庸、交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津等人陪同下，參訪「寶熊漁樂碼頭」，由「寶熊漁樂碼頭」董事長張良任、館長吳德利進行簡報介紹說明。

立委洪慈庸表示，寶熊漁樂碼頭和先前有很大的變化，讓她覺得很感動，也想帶著自己的孩子來玩，寶熊在經營產業之餘，規劃園區互動體驗，除了產品的生產，也透過故事館讓民眾更認識地球生態的變化。她認為，這個世代應該要為社會做一些努力

總統蔡英文致詞說，她住在台灣那麼久雖然沒有釣過魚，但是來到這裡是很好的體驗，寶熊漁樂碼頭明天即將開館，看起來非常先進；她也提到，看到小朋友把模擬的海龜肚子打開時心都碎了，因為裡面都是塑膠袋，對小朋友來說應該是一輩子都會記得的事情，也因此這個館非常具有意義，希望大家更重視環境生態問題。

蔡英文強調，台灣是四面環海的國家，住在這邊的人們如果沒有釣魚的機會的話，政府的政策是否也要檢討這些親近海洋的場域和活動不過行政院今年7月也劃分了50個合法釣魚區，未來再慢慢擴大，鼓勵人民多有親近海洋活動，讓學習了解釣具生產過程，再延伸到娛樂體驗。

蔡英文總統參訪潭子區寶熊漁樂碼頭，在釣魚情境區體驗釣魚摩擬機垂釣鱒魚，蔡英文表示...
蔡英文總統參訪潭子區寶熊漁樂碼頭，在釣魚情境區體驗釣魚摩擬機垂釣鱒魚，蔡英文表示行政院今年7月劃分50個合法的釣魚區，盼未來再慢慢擴大，鼓勵人民多有親近海洋的活動，讓學習了解釣具生產過程，再延伸到娛樂體驗。記者白錫鏗／攝影
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蔡英文2020選舉蘇嘉全洪慈庸林佳龍沈榮津
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