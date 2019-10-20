蔡英文體驗釣魚摩擬機 鼓勵大家多親近海洋活動

2019-10-20 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／即時報導



蔡英文總統今天下午參訪中市潭子區「寶熊漁樂碼頭」，在「釣魚情境區」體驗釣魚摩擬機垂釣鱒魚，蔡英文表示行政院今年7月劃分50個合法的釣魚區，盼未來再慢慢擴大，鼓勵人民多有親近海洋的活動，讓學習了解釣具生產過程，再延伸到娛樂體驗。

蔡英文總統今天下午在立法院長蘇嘉全、立委洪慈庸、交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津等人陪同下，參訪「寶熊漁樂碼頭」，由「寶熊漁樂碼頭」董事長張良任、館長吳德利進行簡報介紹說明。

立委洪慈庸表示，寶熊漁樂碼頭和先前有很大的變化，讓她覺得很感動，也想帶著自己的孩子來玩，寶熊在經營產業之餘，規劃園區互動體驗，除了產品的生產，也透過故事館讓民眾更認識地球生態的變化。她認為，這個世代應該要為社會做一些努力

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總統蔡英文致詞說，她住在台灣那麼久雖然沒有釣過魚，但是來到這裡是很好的體驗，寶熊漁樂碼頭明天即將開館，看起來非常先進；她也提到，看到小朋友把模擬的海龜肚子打開時心都碎了，因為裡面都是塑膠袋，對小朋友來說應該是一輩子都會記得的事情，也因此這個館非常具有意義，希望大家更重視環境生態問題。