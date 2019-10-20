蔡英文體驗釣魚摩擬機 鼓勵大家多親近海洋活動
2019-10-20 16:05
聯合報 記者白錫鏗
／即時報導
蔡英文總統今天下午參訪中市潭子區「寶熊漁樂碼頭」，在「釣魚情境區」體驗釣魚摩擬機垂釣鱒魚，蔡英文表示行政院今年7月劃分50個合法的釣魚區，盼未來再慢慢擴大，鼓勵人民多有親近海洋的活動，讓學習了解釣具生產過程，再延伸到娛樂體驗。
蔡英文總統今天下午在立法院長蘇嘉全、立委洪慈庸、交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津等人陪同下，參訪「寶熊漁樂碼頭」，由「寶熊漁樂碼頭」董事長張良任、館長吳德利進行簡報介紹說明。
立委洪慈庸表示，寶熊漁樂碼頭和先前有很大的變化，讓她覺得很感動，也想帶著自己的孩子來玩，寶熊在經營產業之餘，規劃園區互動體驗，除了產品的生產，也透過故事館讓民眾更認識地球生態的變化。她認為，這個世代應該要為社會做一些努力
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
總統蔡英文致詞說，她住在台灣那麼久雖然沒有釣過魚，但是來到這裡是很好的體驗，寶熊漁樂碼頭明天即將開館，看起來非常先進；她也提到，看到小朋友把模擬的海龜肚子打開時心都碎了，因為裡面都是塑膠袋，對小朋友來說應該是一輩子都會記得的事情，也因此這個館非常具有意義，希望大家更重視環境生態問題。
蔡英文強調，台灣是四面環海的國家，住在這邊的人們如果沒有釣魚的機會的話，政府的政策是否也要檢討這些親近海洋的場域和活動不過行政院今年7月也劃分了50個合法釣魚區，未來再慢慢擴大，鼓勵人民多有親近海洋活動，讓學習了解釣具生產過程，再延伸到娛樂體驗。
留言