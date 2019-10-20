織足盃超半程馬拉松起跑 王惠美盼共創繁榮
2019-10-20 16:03中央社 彰化20日電
彰化馬拉松嘉年華第一場賽事「彰化社頭2019織足盃超半程馬拉松」今天上午從社頭織足藏樂館起跑，彰化縣長王惠美致詞說，期望跑者欣賞在地景色，中央地方努力，共創繁榮。
「彰化社頭2019織足盃超半程馬拉松」今天從彰化社頭鄉的織足藏樂館起跑，王惠美、財團法人工業研究院副院長張培仁以及經濟部工業局長呂正華等人都前往會場，為活動鳴槍宣布起跑。
王惠美致詞時說，社頭鄉是芭樂和襪子的故鄉，舉辦織足盃可藉由路跑活動帶動觀光，期盼參與活動的跑者能欣賞社頭鄉的景色，活動會場也展售台灣自製自銷的產品，並感謝工研院及工業局給中小企業的指導，期望中央與地方一起努力，共創地方繁榮，讓傳產突破現況。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
張培仁表示，織足盃馬拉松是第5年舉辦，活動順利成功要感謝縣府及鄉公所支持，也感謝志工們的幫忙，因為有志工的協助讓活動順利進行。
彰化社頭織足盃超半程馬拉松有1200多名跑者報名，賽事路線從織足藏樂館出發，行經社頭鄉、八卦山以及清水岩寺等景點，為配合半程馬拉松，活動會場還有台灣製微笑標章產品展售會，展售MIT的產品。
留言