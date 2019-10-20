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秋冬促銷溫泉遊 南投霸氣煮「藥膳千人鍋」吸客

2019-10-20 14:57聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

時序入秋，氣溫降，南投縣政府今在草屯演藝中心以「秋冬遊南投•千人團聚鍋」做號召，將縣內特色農產食材搭配溫補中藥材豪邁烹煮可供上千人食用的藥膳鍋，同時宣傳推廣秋冬旅遊補助攻略及至今成果，更告訴民眾秋冬旅遊選南投就對了。

縣府觀光處指出，秋冬補助計畫上路，帶動縣內旅遊風潮，從9月開辦至今已送核銷補助逾1萬7000筆達1700多萬元，實際總消費則上看2500萬元，今為加強宣傳推廣力道，與烹飪、中藥商業同業公會合作霸氣推出「藥膳千人鍋」成功吸客品嘗。

南投縣烹飪公會理事長潘岱儒說，為烹煮具在地特色的藥膳千人鍋，除動用近20名廚師外，更將埔里筊白筍、名間山藥、仁愛高麗菜、山當歸等新鮮食材網羅入鍋，佐以溫補十全藥膳以6大鍋和寬達2公尺特大鍋同時煮食供應給千人食用。

觀光處長王源鍾說，秋冬到信義東埔、國姓北港溪、埔里鯉魚潭等地泡湯正好，還能嘗美食、玩景點，透過藥膳千人鍋讓民眾品嘗南投在地農特產，更傳達秋冬補助政策，而南投申請狀況，中央補助款僅剩一半約2500萬元，民眾得把握時間申請使用。

南投縣政府今將縣內特色農產搭配中藥材豪邁烹煮可供上千人食用的藥膳鍋，請民眾吃也宣...
南投縣政府今將縣內特色農產搭配中藥材豪邁烹煮可供上千人食用的藥膳鍋，請民眾吃也宣傳秋冬旅遊。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府今將縣內特色農產搭配中藥材豪邁烹煮可供上千人食用的藥膳鍋，請民眾吃也宣...
南投縣政府今將縣內特色農產搭配中藥材豪邁烹煮可供上千人食用的藥膳鍋，請民眾吃也宣傳秋冬旅遊。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府今將縣內特色農產搭配中藥材豪邁烹煮可供上千人食用的藥膳鍋，請民眾吃也宣傳秋冬旅遊。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府今將縣內特色農產搭配中藥材豪邁烹煮可供上千人食用的藥膳鍋，請民眾吃也宣...
南投縣政府今將縣內特色農產搭配中藥材豪邁烹煮可供上千人食用的藥膳鍋，請民眾吃也宣傳秋冬旅遊。記者賴香珊／攝影
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