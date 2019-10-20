台中城市路跑萬人逛城區 今年響應環保省10萬個紙杯

2019-10-20 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市政府政府運動局丶台中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「2019第四屆台中城市半程馬拉松」今早在市府廣場萬人熱情開跑！今年主辦單位改發折疊杯讓跑者補充水分，一口氣省了10萬個紙杯。

今年有結合萬聖節的元素，不少跑者化身為南瓜小精靈丶吸血鬼跑城市杯，還有精彩表演讓現場氣氛嗨到最高點。

城市路跑補給站現場烤大豬與香腸瀑布，讓選手跑得帶勁，完賽獎牌別出心裁，獎牌可以銜接成一幅跑者拼圖。主辦單位表示，這是期許傳達給所有跑者，每一個人都是拼圖，每一塊拼圖都是關鍵！

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台中市長盧秀燕表示，隨著全民重視運動健康休閒的良好風氣越來越提升，已舉辦邁入第四屆的台申城市半程馬拉松在選手的口耳相傳已有口碑，從市政府起跑，沿途經過許多指標建築，台中歌劇院、文心森林公園以及豐樂雕塑公園等，用心與用雙腳感受台中城市特色。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄也表示，公會一向對社會公益熱心，2019年臺中城市半程馬拉松同樣也也捐贈予台中市政府社會局20萬元做為公益使用，希望拋磚引玉，以企業力量形成一股善循環，一起為社會「建立幸福，築夢踏實？」