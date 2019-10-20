親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

不爽籃網老闆親中 香港抗爭支持者赴NBA籃網賽場示威

台中城市路跑萬人逛城區 今年響應環保省10萬個紙杯

2019-10-20 10:34聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市政府政府運動局丶台中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「2019第四屆台中城市半程馬拉松」今早在市府廣場萬人熱情開跑！今年主辦單位改發折疊杯讓跑者補充水分，一口氣省了10萬個紙杯。

今年有結合萬聖節的元素，不少跑者化身為南瓜小精靈丶吸血鬼跑城市杯，還有精彩表演讓現場氣氛嗨到最高點。

城市路跑補給站現場烤大豬與香腸瀑布，讓選手跑得帶勁，完賽獎牌別出心裁，獎牌可以銜接成一幅跑者拼圖。主辦單位表示，這是期許傳達給所有跑者，每一個人都是拼圖，每一塊拼圖都是關鍵！

台中市長盧秀燕表示，隨著全民重視運動健康休閒的良好風氣越來越提升，已舉辦邁入第四屆的台申城市半程馬拉松在選手的口耳相傳已有口碑，從市政府起跑，沿途經過許多指標建築，台中歌劇院、文心森林公園以及豐樂雕塑公園等，用心與用雙腳感受台中城市特色。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄也表示，公會一向對社會公益熱心，2019年臺中城市半程馬拉松同樣也也捐贈予台中市政府社會局20萬元做為公益使用，希望拋磚引玉，以企業力量形成一股善循環，一起為社會「建立幸福，築夢踏實？」

台中市不動產開發公會運動委員會主委唐廷照説此次活動鼓勵重複使用環保摺疊杯或一杯到底，預計可減少10萬個塑膠杯的使用量。

台中城市半程馬拉松萬人響應。記者陳秋雲/攝影
台中城市半程馬拉松萬人響應。記者陳秋雲/攝影
分享
台中城市半程馬拉松萬人響應，市長盧秀燕戴南瓜帽賣萌。記者陳秋雲/攝影
台中城市半程馬拉松萬人響應，市長盧秀燕戴南瓜帽賣萌。記者陳秋雲/攝影
分享
台中城市半程馬拉松萬人響應，主辦單位今年改用折疊杯，省了10萬個紙杯。記者陳秋雲...
台中城市半程馬拉松萬人響應，主辦單位今年改用折疊杯，省了10萬個紙杯。記者陳秋雲/攝影
分享

馬拉松
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

在地心產業／吳宗穎市集藝術 傳遞美好關係

2019-10-19 23:37

在地心產業／文青、藝術風 創新市集經濟

2019-10-19 23:34

埤頭稻香鐵道自行車節 千人騎單車漫遊綠色廊道

2019-10-19 23:31

自產自賣 大雅青農市集開張

2019-10-19 23:29

等待進停車場 卡在斑馬線、車道及插隊恐挨罰

2019-10-19 23:18

南投茶博馬拉桑野餐帶動人潮 參觀人數將突破60萬

2019-10-19 23:17

百貨周年慶 中市減公車班次避塞車

2019-10-19 23:13

台灣廟宇的傳奇 北斗奠安宮舊廟和聖三媽被迫離鄉30年

2019-10-19 22:49

王惠美陪蔡英文拜廟掀波瀾 接韓競總主委機會反大增？

2019-10-19 22:21

影／日月潭花火音樂節 近3萬觀眾互動幻化燈海

2019-10-19 22:19

六房媽遶境今晚起馬宴 柯文哲帶「小雞」桌逐桌致意

2019-10-19 20:41

台中梧棲路面大坑惹民怨 區長、議員、里長都上臉書回

2019-10-19 15:27

影／中興新村最美建築藏密碼 竟然是這兩樣東西

2019-10-19 13:57

大學生淨溪台中東大溪 走訪台灣窗螢棲地

2019-10-19 13:56

影／台中大雅青農市集今開幕 消費滿千送百引人潮

2019-10-19 11:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21

高雄漢王洲際飯店餐飲部歇業 總裁林富男：經營困難

2019-10-19 14:16

鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」苗栗愛轉來協會要縣長道歉

2019-10-19 23:05

王惠美陪蔡英文拜廟掀波瀾 接韓競總主委機會反大增？

2019-10-19 22:21

潛艦園區落腳和平島 學者：對居民沒有太多好處

2019-10-20 07:48

桃市八德是馬祖人第二故鄉 人數遠勝外島4倍

2019-10-19 16:46

不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55

新竹動物園昆蟲館26日開幕 蟲蟲派對要嗨翻新竹公園

2019-10-19 12:14

台中梧棲路面大坑惹民怨 區長、議員、里長都上臉書回

2019-10-19 15:27

排隊買房？網友質疑是「專業排隊戶」

2019-10-19 20:39

影／中興新村最美建築藏密碼 竟然是這兩樣東西

2019-10-19 13:57

曾因腰傷僅請過一次病假 侯友宜：不請假是個人習慣

2019-10-19 19:20

回響／侯友宜：象鼻岩一定要把安全做好 擬拉警戒線

2019-10-19 14:17

影／基隆韓粉見面會唱現在要出征 韓國瑜影帶感謝不離不棄

2019-10-19 20:06

南投茶博馬拉桑野餐帶動人潮 參觀人數將突破60萬

2019-10-19 23:17

老飯店再收一家？高雄漢王洲際澄清：僅中餐部暫停營業

2019-10-19 12:20

影／普悠瑪事故周年台鐵辦追思會 家屬嘆：一樣揪心

2019-10-19 20:48

秘境神木級板根壯美 山友12個小時看1棵樹都值得

2019-10-20 08:47

影／千人蟹宴 侯友宜：產量減、交管仍人山人海吃萬里蟹

2019-10-19 16:45

蘇澳豆腐岬小海灣美翻 水畔聽浪聲好療癒

2019-10-18 22:53

鄧麗君紀念館進駐左營明德新村 明年初與大家見面

2019-10-20 05:44

台灣廟宇的傳奇 北斗奠安宮舊廟和聖三媽被迫離鄉30年

2019-10-19 22:49

大巨蛋搞得亂七八糟？柯文哲：台灣社會欠缺互信

2019-10-19 11:52

RAIL BIKE跨過大安溪 首度駛進台中

2019-10-19 19:44

回響／象鼻岩險象環生 新北市府擬每天派人勸阻攀爬

2019-10-19 14:30

給路霸一個月寬限期？北市府挨轟

2019-10-19 17:56

金門坑道音樂節今起演出兩天 東西藝術相遇在翟山坑道

2019-10-19 13:42

對違規山難宜蘭擬具條例 救援將收費

2019-10-19 16:40

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

影／韓國瑜拜訪台南市議員曾信凱 韓粉高喊當選

2019-10-19 17:53

南科考古舘今開幕儀式冗長 民眾排隊曬太陽兩小時開嗆

2019-10-19 12:02

韓國瑜明出征嘉市 綠立委參選人與蔡看板提前高掛

2019-10-19 16:30

南市多家飯店自助餐廳 推出時令秋蟹搶攻美食市場

2019-10-20 07:48

李佳芬竹縣市跑透透 固樁新竹客家庄

2019-10-19 20:38

北埔迪斯可復古裝踩街 微型裝置藝術20日等你來體驗

2019-10-19 14:24

師生自己種安心蔬菜 板橋大遠百開賣

2019-10-19 13:03

影／不給糖就搗亂！彰化立委參選人張瀚天辦5場萬聖派對

2019-10-19 16:34

參訪高雄棧貳庫 林右昌：基隆市港再生參考別有風味

2019-10-19 20:49

回響／象鼻岩藏危機 議員建議危險處可封但遊客應自制

2019-10-19 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top