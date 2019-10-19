南投茶博馬拉桑野餐帶動人潮 參觀人數將突破60萬

2019-10-19 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投國際茶業博覧會「馬拉桑千人野餐趣」今天下午在中興大操場席開500席，2000多名遊客在草地上野餐，品嘗梅餐壽司、梅子綜合果凍、雜糧米香、瓜子、點心、香蕉、布農紅茶，欣賞精彩表演；難得的盛大野餐，讓遊客回味無窮，南投縣長林明溱也承諾，明年再加碼100席，讓更多遊客也能體驗野餐品茶樂趣。

今年茶博活動為期11天，今天的千人野餐活動再度吸引人潮和買氣，截至今天參觀人數已接近60萬人，交易總額達7000萬元，為南投縣帶來很大的經濟效益。

「馬拉桑千人野餐趣」是茶博最受歡迎的活動之一，連續2年報名都是秒殺，主辦單位信義農會原定400組開放報名即秒殺，最後追加100組也迅速額滿，參加人數超過2000人，將中興大操場的草地布置得繽紛燦爛；許多民眾除了享用主辦單位的餐點外，也精心布置自已的野餐墊，自備美味餐點，讓活動增色不少。

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今天秋高氣爽，非常適合野餐；台中市四張犂國小的呂姓小朋友說，去年聽同學說馬拉桑野餐趣很熱鬧，今年特別和家人來參加，並且以萬聖節為主題來布置野餐墊及餐點，希望明年還能參加。

林明溱說，馬拉桑野餐趣活動受到民眾喜歡，今年報名已經增加到500組，仍有很多民眾向隅，為了讓更多民眾參與，縣府明年將與信義鄉農會一起克服經費問題，再加碼100組。茶博期間，各場館也是人潮洶湧，攤商應接不暇。攤商們相當開心，肯定縣府辦理茶博會，為茶農和消費者搭建更好的平台，顅客回流率都很高。