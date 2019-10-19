女星林心如出席台中建案 台中舒適綠地想買1戶
2019-10-19 23:07
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
女星林心如與霍建華育有2歲女兒「小海豚」，她代言的台中建案為慶祝3個月賣出突破千戶，今天舉辦「王者再現·稱心如意」夢幻人生發表會；林心如盛裝出席，表示當初受邀代言來到台中，發現台中氣候舒適宜人，該案近高鐵、又保留近2000坪的中庭花園綠意，非常適合女兒「小海豚」在這邊遊玩，自己都想買一戶。
興富發代銷部協理王建騏說，興富發看好台中高鐵特區隨著台中捷運綠線即將通車，高鐵、台鐵及捷運三鐵共構的交通優勢，推出「夢幻誠」建案，總戶數1674戶，「夢幻誠」一期1218戶，7月進場至今，銷售破千戶，今天也同步宣布，「夢幻誠」二期456戶開始銷售。
王建騏指出，「夢幻誠」的基地位處高鐵台中站、台鐵新烏日站與捷運總站等三鐵共構正對面，無論是往北到台北或往南到高雄，坐擁全台一日生活圈，出入人次僅低於台北車站，重要性不言可喻，隨著台中捷運綠線即將通車，高鐵特區將最先驗證軌道經濟的魔力，也是此案熱銷的主因之一。
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