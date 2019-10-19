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中市5立委候選人玩撲克牌 要打「地表最強酬庸王」

2019-10-19 22:51聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

國民黨中央推出「地表最強酬庸王」撲克牌，回響熱烈，首印1萬套的撲克牌供不應求。台中市立委候選人莊子富、顏寬恒、江啟臣、李中、黃馨慧5人，今天晚間9點半齊聚黃馨慧競選總部直播「開箱」，介紹撲克牌又「打牌」，寓意要「打下酬庸」。

國民黨第八選區立委候選人江啟臣介紹「地表最強酬庸王」撲克牌，他說，晚上5人齊聚不是一般的打牌，這是一副「有民進黨的關係，真好！」的撲克牌，4種花色共52張的撲克牌，每張牌都有一位酬庸代表性人物，一共有「敗選者聯盟」、「菊權升天」、「東廠連線」、「DPP金庫」、「肥龍再添」、「華航（易飛衝天）」、「輕雲直上」、「DPP酬庸軍」8大類人物。

江啟臣一打開拿出的第一張，就是近日在高鐵遺失300萬的民進黨立委陳明文，分類之後「菊權升天」數量最多。市議員、第四選區候選人黃馨慧問，「有沒有吳音寧？口譯哥？」江說，年輕的是分類在「輕雲直上」，這一類人數也不輸「菊權升天」。

莊子富、顏寬恒、江啟臣、李中、黃馨慧一起開直播，大玩「地表最強酬庸王」心臟病遊戲，大家陸續喊數字，輸家負責介紹那一張撲克牌。

5人說，選擇「心臟病遊戲」的用意是要「打下」這些酬庸派系，下架民進黨。為什麼定義這些是「酬庸」，因這些職務是政治任命，民進黨讓人詬病是，人選沒有相關經歷、專業，只是因為是某些派系的親信，就可派任。

黃馨慧翻出一張「桃園航空城公司總經理許又銘」一驚：「這誰，怎麼沒聽過」，其餘4人異口同聲說：「就是沒聽過才可怕！」莊子富、江啟臣、李中說：「這是一位立委落選人」；還有民進黨智庫副研究員，變成台船的董事...眾人瞠目結舌。

李中、黃馨慧兩人最後ＰＫ，陸續翻出經濟部政務次長曾文生、交通部觀光局長周廷彰。

第六選區候選人李中說，曾文生是「菊權升天」，從高雄市經發局長變成經濟部政務次長，這個職務過往要很多歷練；周廷彰是「肥龍再添」這一組，台中市民對他應該不陌生，原本是台中市水利局長，一直都是從事水利專業工作，但林佳龍落選後跟著到交通部，「一位水利人士變成觀光界副局長，一定很多人很錯愕。」還有駐日代表謝長廷的機要秘書，現在是菸酒公司副總經理。

江啟臣說，國民黨先發行1萬份，供不應求，已加印17萬份，屆時各位立委候選人競選總部、服務處都讓選民購買，5人最後一起喊口號，「地表最強酬庸王，2020下架民進黨。」

國民黨中央推出「地表最強酬庸王」撲克牌，台中市立委候選人莊子富、顏寬恒、江啟臣、...
國民黨中央推出「地表最強酬庸王」撲克牌，台中市立委候選人莊子富、顏寬恒、江啟臣、李中、黃馨慧今天晚上開直播，5人齊聚黃馨慧競選總部，「開箱」介紹撲克牌。圖／市議員李中提供
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國民黨中央推出「地表最強酬庸王」撲克牌，台中市立委候選人莊子富、顏寬恒、江啟臣、...
國民黨中央推出「地表最強酬庸王」撲克牌，台中市立委候選人莊子富、顏寬恒、江啟臣、李中、黃馨慧今天晚上開直播，5人齊聚黃馨慧競選總部，「開箱」介紹撲克牌。圖／市議員李中提供
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江啟臣民進黨莊子
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