台灣廟宇的傳奇 北斗奠安宮舊廟和聖三媽被迫離鄉30年
2019-10-19 22:49
聯合報 記者何烱榮
／彰化即時報導
30年前，彰化縣北斗奠安宮管理委員會為重建新廟，將舊廟建築和奉祀的聖三媽神像捐贈給花壇鄉台灣民俗村，讓信眾耿耿於懷，也傳出聖三媽多次託夢表明要回娘家；北斗奠安宮管委會昨天宣布，舊廟將再度一磚一瓦地在拆回北斗牛墟舊址的廟地重建，也啟動迎請聖三媽回鑾系列活動。
地方文史工作者說，北斗奠安宮與鹿港天后宮、彰化南瑤宮早期合稱彰化縣三大媽祖廟，奠安宮初建於1806年間（清嘉慶11年），多次改建後的舊廟建築曾列三級古蹟。1988年間，廟方主事者嫌棄前殿開基舊廟建築老舊，強勢運作解除古蹟認定，決定原地重建新廟，把整座舊廟捐給他人，在異地一磚一瓦地重新組建，寫下台灣廟宇歷史的譜離一頁。
北斗奠安宮管委會今天舉辦恭迎奠安宮天上聖母(聖三媽)回鑾宣告儀式，邀請縣長王惠美、鎮長李玄在等人見證。主委陳在說，北斗奠安宮11月2日舉辦「跟著媽祖走」萬人媽祖遶境祈福活動，也規畫「福氣袋回家 DIY」、「擲筊博好運」、「祈願繪馬」及「香火永流傳攝影比賽」等，還有祈福晚會。
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北斗奠安宮的前身是「東螺街天后宮」，因多次遭遇水患、地方械鬥等因素，東螺街祖廟建築毀損，遷建到北斗現址，易名奠安宮。1980年間，奠安宮管委會有人主張舊廟建築老舊失修，提議原地重建新廟，地方形成保存派、拆除派爭執不休，到1988年間，拆除派結合 地方政治人物強勢運作，決議拆廟重建。
當年，已故鹿港聞人施金山投資在花壇鄉開發台灣民俗村，得知北斗奠安宮要拆除重建，向透過關係向管委會爭取，管委會同意以捐贈；施金山雇工小心地拆下奠安宮舊廟一磚一瓦，運到民俗村內重新組建，1993年完成舊廟重建後，迎請奠安宮鎮殿媽祖神像到民俗村入火安座迄今。
奠安宮祖廟和聖三媽神像離開北斗，讓信眾非常難過，多年來地方人士積極爭取迎回祖廟，聖三媽也多次託夢示諭要回北斗娘家。後來，奠安宮人員到台灣民俗村的「奠安宮」向聖三媽上香，擲筊獲得3次聖筊，民俗村同意歸還，奠安宮向媽祖擲筊選定11月2日（農曆10月6日），到民俗村迎請聖三媽回鑾奠安宮供奉，舊廟重返北斗工程也已展開，信眾非常高興。
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