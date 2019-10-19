王惠美陪蔡英文拜廟掀波瀾 接韓競總主委機會反大增？

2019-10-19 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣長王惠美是否會接任國民黨總統參選人韓國瑜彰化競選總部主委，一直廣受政壇注目，王惠美原傾向不接，讓藍營人士失望，直到王惠美本月16日陪同總統蔡英文到埔鹽順澤宮及社頭天門宮參拜，被媒體及網路見縫插針，指王惠美看衰韓國瑜有意跳船，讓王惠美「撥袜離」，但如此氛圍下，地方政壇認為，這無異逼王「鴨子上架」，接任競選主委的可能性攀高。

韓國瑜彰化競選總部主委人選，縣黨部及藍營一直以縣長王惠美為不二人選，但王卻遲遲不願點頭，強調因縣政繁忙，如果縣內有人願意接任最好，她會配合黨中央輔選。儘管，王惠美全程陪同韓國瑜來彰化拜廟，也一再宣示會全力輔選，但政界一直認定王惠美是王金平人馬，她再怎麼掏心掏肺，不接競總主委就不是真心要幫韓國瑜，也對韓的選情沒信心，已讓部分藍營人士感到焦慮，甚至頗有怨言。

尤其，本月十六日下午，蔡英文總統來彰化埔鹽順澤宮、社頭鄉天門宮參拜，政壇人士眾所皆知，小英拜廟是選舉行程，綠營人士及參選人都會到場拉抬聲勢。王惠美原本沒安排陪同參拜行程，後來突然補了行程，去順澤宮的時候，果真綠旗飄揚，還搭了台子，王惠美孤軍到場，也覺得不對勁，沒有下車，也沒有上台，只有在蔡英文總統參拜時，才以陪同參拜。

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王惠美突然來到，也讓綠營頗為意外，在參拜時，由誰陪在總統旁，是身分地位的展現。當時，前內政部長余政憲發現王惠美到來，即趨前請她到總統旁，以地主父母官身分陪同參拜，讓綠營一些人士頗為吃味，王惠拜陪同參拜後，又回到車內，再趕到下個行程，為的是不願讓人拿來做文章。

沒想到，後遺症果真一一迸出來，在網路及媒體被人做文章，儘管王惠美一再強調是以地主身分陪國家元首參拜是基於禮貌，且為了彰化鐵路高架化及二林精機園區環評問題，代表縣民親口向總統請命，卻仍被批評她不願擔任競總主委，卻全程陪同蔡英文拜廟，或解讀爭取地方建設，是因為對韓選情沒有信心，才去向蔡英文爭取，綠營更大肆散播。

為此，王惠美在個人臉書也極力撇清，強調「對於政論媒體的紛擾，惠美有幾點要說明，希望外界不要再亂做文章，挑撥離間。一、總統來彰化參訪，惠美身為縣長陪同出席，是公務禮儀，與黨派、選舉事項無關；再者，惠美基於縣民的負託，即便與中央不同黨派，也一定要為縣民爭取各項建設，希望中央執政者能秉持「建設不分藍綠」，拋下政黨立場，重視地方的需求。二、惠美一定支持本黨提名的候選人，之前本黨總統參選人韓國瑜巿長假日到彰化參訪，惠美全程陪同，力挺到底，更希望韓市長當選，才能爭取中央對彰化各項地方建設更多支持。 」