影／日月潭花火音樂節 近3萬觀眾互動幻化燈海
2019-10-19 22:19
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
「台灣大哥大日月潭花火音樂會」邁入第12年，今晚在日月潭中興停車場登場！以「享受不凡 Enjoy Magnificent」為主題，交響樂與扣人心弦的經典歌曲，伴隨著總長480秒的燦爛煙火。台灣大哥大總經理林之晨獻唱張震嶽的「自由」以及茄子蛋的「浪子回頭」，與近三萬名觀眾一起高歌，向人生致敬。
音樂會開演前，台灣大哥大更邀請民眾捐款支持「十方啟能中心」，幫助身障青少年學習工作與生活技能。
林之晨說，11年來「日月潭花火音樂會」吸引了線上、線下超過68萬人次觀賞，今年樂興之時指揮家江靖波、編曲家櫻井弘二發揮創意、編排主題與曲目，透過樂興之時管弦樂團70人與「台大合唱團」100人豪華編制，以及李佳薇和卓義峯兩位實力唱將，以音符與歌聲品味生命滋味。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
音樂會由奧地利作曲家蘇佩的「輕騎兵序曲」揭開序幕，輕快鏗鏘的曲調讓觀眾精神振奮，曲末伴隨六十秒的煙火劃破夜空掀起高潮。
李佳薇、卓義峯以及台大合唱團獻唱蔡依林「玫瑰少年」、張震嶽「自由」、五月天「離開地球表面」組曲，並重新演繹由鄧紫琪翻唱的「夜空中最亮的星」、蘇運瑩「野子」、茄子蛋「浪子回頭」等金曲，台下觀眾拿起光環或手機揮舞，呈現橘黃、銀白光海。
樂興之時管弦樂團則演奏帕格尼尼的「第三樂章：迴旋曲『鐘』」，史特拉汶斯基「火鳥」等古典樂組曲。
李佳薇、卓義峯和台大合唱團演唱張惠妹的「一想到你呀」，最後的安可曲則是任賢齊的「再出發」。最後，更施放長達三分半鐘的煙火秀，為音樂會畫下璀璨句點。
留言