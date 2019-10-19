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影／日月潭花火音樂節 近3萬觀眾互動幻化燈海

2019-10-19 22:19聯合報 記者江良誠／南投即時報導

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」邁入第12年，今晚在日月潭中興停車場登場！以「享受不凡 Enjoy Magnificent」為主題，交響樂與扣人心弦的經典歌曲，伴隨著總長480秒的燦爛煙火。台灣大哥大總經理林之晨獻唱張震嶽的「自由」以及茄子蛋的「浪子回頭」，與近三萬名觀眾一起高歌，向人生致敬。

音樂會開演前，台灣大哥大更邀請民眾捐款支持「十方啟能中心」，幫助身障青少年學習工作與生活技能。

林之晨說，11年來「日月潭花火音樂會」吸引了線上、線下超過68萬人次觀賞，今年樂興之時指揮家江靖波、編曲家櫻井弘二發揮創意、編排主題與曲目，透過樂興之時管弦樂團70人與「台大合唱團」100人豪華編制，以及李佳薇和卓義峯兩位實力唱將，以音符與歌聲品味生命滋味。

音樂會由奧地利作曲家蘇佩的「輕騎兵序曲」揭開序幕，輕快鏗鏘的曲調讓觀眾精神振奮，曲末伴隨六十秒的煙火劃破夜空掀起高潮。

李佳薇、卓義峯以及台大合唱團獻唱蔡依林「玫瑰少年」、張震嶽「自由」、五月天「離開地球表面」組曲，並重新演繹由鄧紫琪翻唱的「夜空中最亮的星」、蘇運瑩「野子」、茄子蛋「浪子回頭」等金曲，台下觀眾拿起光環或手機揮舞，呈現橘黃、銀白光海。

樂興之時管弦樂團則演奏帕格尼尼的「第三樂章：迴旋曲『鐘』」，史特拉汶斯基「火鳥」等古典樂組曲。

李佳薇、卓義峯和台大合唱團演唱張惠妹的「一想到你呀」，最後的安可曲則是任賢齊的「再出發」。最後，更施放長達三分半鐘的煙火秀，為音樂會畫下璀璨句點。

日月潭花火音樂會今晚吸引近三萬名觀眾，震撼的古典樂和扣人心弦的歌曲，以及璀璨煙火...
日月潭花火音樂會今晚吸引近三萬名觀眾，震撼的古典樂和扣人心弦的歌曲，以及璀璨煙火，讓遊客如癡如醉。圖／日管處提供
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台灣大哥大總經理林之晨（左）、日管處長洪維新（中）歡迎遊客到日月潭感受花火音樂節...
台灣大哥大總經理林之晨（左）、日管處長洪維新（中）歡迎遊客到日月潭感受花火音樂節盛宴。記者江良誠／攝影
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日月潭花火音樂會今晚吸引近三萬名觀眾，震撼的古典樂和扣人心弦的歌曲，以及璀璨煙火...
日月潭花火音樂會今晚吸引近三萬名觀眾，震撼的古典樂和扣人心弦的歌曲，以及璀璨煙火，讓遊客如癡如醉。圖／日管處提供
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日月潭花火音樂會今晚吸引近三萬名觀眾，震撼的古典樂和扣人心弦的歌曲，以及璀璨煙火...
日月潭花火音樂會今晚吸引近三萬名觀眾，震撼的古典樂和扣人心弦的歌曲，以及璀璨煙火，讓遊客如癡如醉。記者江良誠／攝影
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日月潭花火音樂會今晚吸引近三萬名觀眾，大家伴隨著音樂擺動手中的光環或手機燈光，如...
日月潭花火音樂會今晚吸引近三萬名觀眾，大家伴隨著音樂擺動手中的光環或手機燈光，如同一片光海。記者江良誠／攝影
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音樂會台大日月潭
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