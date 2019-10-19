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秋高氣爽走向大自然 自行車悠遊田園後馬拉松登場

2019-10-19 22:18聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

秋高氣爽，1千多名愛好自行車的車友今天齊聚彰化縣埤頭鄉豐崙國小附近的運動休閒公園，在縣長王惠美和鄉長杜懿彩帶領下，沿著台糖舊鐵道綠色廊道、東螺溪自行車道，悠遊、享受自然的田園風光和東螺溪美麗的台灣欒樹廊道河岸景觀，全程約18公里，參加的車友相約明年再見。

在埤頭鄉稻香鐵道自行車節後，彰化縣馬拉松嘉年華接著登場，第一場社頭織足盃超半程馬拉松20日清晨6時在社頭織足藏樂館開跑，活動結合地方產業，還有臺灣製MIT微笑標章產品展售會。王惠美說，馬拉松嘉年華活動將吸引國內外約4萬名選手參賽，估計會帶動彰化運動經濟1.2億元產值。

彰化縣馬拉松嘉年華賽事依序是：10月20日社頭織足盃超半程馬拉松、27日員林獅子盃路跑、11月3日戀戀二水跑水馬拉松、10日田中馬拉松、17日鹿港馬拉松、 24日Formosa樂活盃彰化親子路跑，及12月8日二林伯立歐蕎麥馬。

稻香鐵道自行車節每年選在秋高氣爽的10月舉辦，杜懿彩說，稻香鐵道自行車節已持續舉辦7年，因台糖舊鐵道綠色廊道、東螺溪自行車道沿線景色優美，每年都讓車友期待，已成埤頭鄉每年的重要活動，今年1千個名額開放報名後秒殺。

王惠美說，未來縣府將持續整合埤頭鄉台糖舊鐵道、明道大學、東螺溪木棉花道、埤頭合興宮等觀光資源特色，以埤頭自行車廊道，串連田尾公路花園、田中高鐵彰化站、社頭織襪芭樂、北斗美食小吃等周邊鄉鎮觀光特色，為埤頭鄉開創觀光新風貌。

王惠美稱讚杜懿彩用心舉辦活動，用最少的經費達到最大的效益。王惠美說，在天氣涼爽的時節，大家能夠一起騎自行車來慢活體驗埤頭鄉的田園風光，這次活動的騎乘路線經過台糖舊鐵道，並銜接到東螺溪自行車道，而東螺溪自行車道往北可到溪湖糖廠、往西北可到福寶濕地，串聯許多景點，埤頭鄉也有很好的農產品，是非常好的伴手禮。

今年自行車節沿途規畫3個補給站，在主會場準備有社區特色風味餐、在地小農農特產，及高雄市姊妹鄉桃源區公所的特色美食展售等攤位，舞台上還有社區表演、親子帶動唱跳及哈利小丑魔術秀等精彩節目，讓參加的車友全家度過一個健康、歡樂的周末假期。

近千名愛好自行車的車友今天參加埤頭稻香鐵道自行車節，悠遊埤頭美麗的田園風光及東螺...
近千名愛好自行車的車友今天參加埤頭稻香鐵道自行車節，悠遊埤頭美麗的田園風光及東螺溪台灣欒樹水岸景色。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（右2）、埤頭鄉長杜懿彩（左2）今天騎自行車帶領近千名車友，悠遊埤...
彰化縣長王惠美（右2）、埤頭鄉長杜懿彩（左2）今天騎自行車帶領近千名車友，悠遊埤頭鄉田野風光。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左2）、埤頭鄉長杜懿彩（左1）今天騎自行車帶領近千名車友，悠遊埤...
彰化縣長王惠美（左2）、埤頭鄉長杜懿彩（左1）今天騎自行車帶領近千名車友，悠遊埤頭鄉田野風光。記者何烱榮／攝影
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