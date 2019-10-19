六房媽遶境今晚起馬宴 柯文哲帶「小雞」桌逐桌致意

2019-10-19 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市烏日區農會百年慶六房媽祖觀光文化節「萬人迎媽祖．歡喜逗陣行」遶境活動今晚舉辦起馬宴，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲率蔡壁如及4名立委參選人台中第3選區張睿倉、台中市第4選區張渝江、台中市第5選區謝文卿、桃園第1選區陳泓維等人參香，並且對現場140桌逐桌敬酒，台中市第2選區國民黨現任立委顏寬恒、台灣基進黨參選人陳柏惟到場與信眾拜票。

柯文哲說，他率4名立委參選人參香，既然來了，就要認真做事，140桌逐桌敬酒，把立委參選人推銷出去，「如果進來出去繞不到十分鐘，那都沒有效」，所以他就逐桌敬酒敬酒。

烏日區農會總幹事楊義榮說，烏日區農會今年欣逢百周年，農會與辦一系列活動，包括今年一月舉辦拔蘿蔔活動，端午節慶祝活動，年度壓軸盛事與台中市六房媽會合作，舉辦六房媽祖觀光文化節，「萬人迎媽祖‧歡喜逗陣行」。

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台中市六房媽會理事長黃義村說明，台中市六房媽88年從雲林六房媽分靈，每年遶境烏日、大肚區18里2天，沒有固定廟宇，因參拜者以工商業大老闆多，又有「生意媽」之稱，包括國民黨主席吳敦義、鴻海郭台銘都曾參拜，柯文哲因日前到雲林參拜六房媽，得知台中六房媽起馬宴昨晚登場，特地率立委參選人到場，停留80分鐘。

烏日六房媽祖遶境活動今年與烏日農會百年慶活動結合，改為一天半，安座在烏日區農會，遶境預計10月26至27日展開，將遶境烏日大肚5個里，今年首次與烏日區農會百年慶活動相結合，將先安座至烏日區農會，並且於27日7時50分在烏日國小讓民眾鑽轎底，2個小時後，則繼績遶境到高鐵市福憄祠再回到烏日區農會。