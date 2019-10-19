南投千名志工大會師 趣味競賽聯誼感情
2019-10-19 17:54中央社 南投縣19日電
南投縣政府今天舉辦志工大會師暨趣味競賽，吸引40多個團隊約千名志工響應，眾人透過創意進場及競賽聯誼感情，南投縣長林明溱等來賓為參賽志工加油，並感謝一年來無私付出。
配合衛生福利部「祥和計畫」並加強志願服務團體聯繫及情感交流，南投縣政府今天在漳興國小舉辦年度志工大會師暨趣味競賽，吸引約千名志工參加，縣府除盼凝聚志工團隊向心力、增進彼此情誼，也希望招募更多民眾投入志願服務行列。
約千名志工進場時以各種創意裝扮展現活力，眾人接著分組參加「相親相愛」、「平衡高手」、「保齡球滾滾樂」、「夾珠比賽」、「十投十穩」等趣味競賽，每項競賽前6名、總錦標獎第1名、精神總錦標及創意進場前6名，閉幕典禮時都可獲頒獎盃。
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林明溱出席致詞說，感謝所有志工每天犧牲寶貴時間在南投各角落、社區、學校等地方服務，愛心與付出令人非常敬佩，希望活動帶給大家快樂一天；南投市長宋懷琳則說，志工多是社區長輩，盼更多人參與志工服務，使南投縣志工團體規模越來越大。
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