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不給糖就搗亂！彰化立委參選人張瀚天辦5場萬聖派對

2019-10-19 16:34聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣立委第二選區（彰化、花壇、芬園）已知有4人表態參選，國民黨提名的參選人張瀚天積極以親子活動，開拓票源，尤其孩童喜歡的萬聖節快到了，從今天起，在不同場地一連舉辦4場萬聖派對營，並在萬聖節前夕舉辦萬聖節嘉年華，邀請親子一來搞怪。

「不給糖，就搗亂！」每年10月31日是西洋萬聖節，在國外孩子總會穿上五顔六色的化妝服，戴上千奇百怪的面具，提著一盞南瓜燈走家竄戶，向大人們索討禮物或糖果。

今天下午2時在芬園社口夜市對面籃球場辦的第一場萬聖派對活動，吸引數百名民眾扶老攜幼一起參與，也有很多小朋友精心打扮成各種搞怪造型參加，還發揮創意畫出各式各樣、五顏六色的南瓜頭框，張瀚天也變裝與民眾搞怪同樂，一起玩闖關遊戲，通過就可以獲得禮物。

張瀚天指出，萬聖節已經成了熱鬧的節慶活動，歡迎大家以參加嘉年華會的歡樂心情，一起發揮創意，穿出自己的搞怪裝扮同樂，讓小朋友留下他們童年的快樂回憶，因而在此次以快閃接力方式，一連舉辦5場萬聖節活動。

另外4場活動，分別是20日（週日）在陽明公園、26日（週六）花壇圖書館藝文廳、27日（週日）延平公園舉辦，時間均是從下午2時到6時；於壓軸的萬聖節嘉年華活動，則是在10月30日（週三）晚上7時，將由瀚天超人帶著搞怪大軍到精誠夜市掃街、大遊行，一起去搗蛋。

彰化縣立委第二選區目前已知表態參選的有國民黨張瀚天、民進黨黃秀芳以及擬以無黨籍參選的全國總工會理事長陳杰、前縣議員黃玉芬。

萬聖節即將到來，彰化縣立委第二選區參選人張瀚天今天下午在芬園社口夜市對面籃球場辦...
萬聖節即將到來，彰化縣立委第二選區參選人張瀚天今天下午在芬園社口夜市對面籃球場辦的萬聖派對活動，吸引數百名民眾扶老攜幼一起參與，也有很多小朋友精心打扮成各種搞怪造型參加。照片／張瀚天競選服務處提供
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萬聖節即將到來，彰化縣立委第二選區參選人張瀚天今天下午在芬園社口夜市對面籃球場辦...
萬聖節即將到來，彰化縣立委第二選區參選人張瀚天今天下午在芬園社口夜市對面籃球場辦的萬聖派對活動，吸引數百名民眾扶老攜幼一起參與，也有很多小朋友精心打扮成各種搞怪造型參加。照片／張瀚天競選服務處提供
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萬聖節即將到來，彰化縣立委第二選區參選人張瀚天今天下午在芬園社口夜市對面籃球場辦的萬聖派對活動，吸引數百名民眾扶老攜幼一起參與，也有很多小朋友精心打扮成各種搞怪造型參加。照片／張瀚天競選服務處提供
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萬聖節即將到來，彰化縣立委第二選區參選人張瀚天今天下午在芬園社口夜市對面籃球場辦的萬聖派對活動，吸引數百名民眾扶老攜幼一起參與，也有很多小朋友精心打扮成各種搞怪造型參加。照片／張瀚天競選服務處提供
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