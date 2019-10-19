不給糖就搗亂！彰化立委參選人張瀚天辦5場萬聖派對

2019-10-19 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣立委第二選區（彰化、花壇、芬園）已知有4人表態參選，國民黨提名的參選人張瀚天積極以親子活動，開拓票源，尤其孩童喜歡的萬聖節快到了，從今天起，在不同場地一連舉辦4場萬聖派對營，並在萬聖節前夕舉辦萬聖節嘉年華，邀請親子一來搞怪。

「不給糖，就搗亂！」每年10月31日是西洋萬聖節，在國外孩子總會穿上五顔六色的化妝服，戴上千奇百怪的面具，提著一盞南瓜燈走家竄戶，向大人們索討禮物或糖果。

今天下午2時在芬園社口夜市對面籃球場辦的第一場萬聖派對活動，吸引數百名民眾扶老攜幼一起參與，也有很多小朋友精心打扮成各種搞怪造型參加，還發揮創意畫出各式各樣、五顏六色的南瓜頭框，張瀚天也變裝與民眾搞怪同樂，一起玩闖關遊戲，通過就可以獲得禮物。

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張瀚天指出，萬聖節已經成了熱鬧的節慶活動，歡迎大家以參加嘉年華會的歡樂心情，一起發揮創意，穿出自己的搞怪裝扮同樂，讓小朋友留下他們童年的快樂回憶，因而在此次以快閃接力方式，一連舉辦5場萬聖節活動。

另外4場活動，分別是20日（週日）在陽明公園、26日（週六）花壇圖書館藝文廳、27日（週日）延平公園舉辦，時間均是從下午2時到6時；於壓軸的萬聖節嘉年華活動，則是在10月30日（週三）晚上7時，將由瀚天超人帶著搞怪大軍到精誠夜市掃街、大遊行，一起去搗蛋。