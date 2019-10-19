總統明到台中滿行程 立委洪慈庸籲大家相挺總統和她

2019-10-19 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



蔡英文總統明天到台中的行程多，8個行程中，包括到神岡社口萬興宮、大雅永興宮參香祈福、寶熊漁樂碼頭參訪體驗，台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）現任立法委員洪慈庸也將全程參與，互相支持、攜手競選連任。洪慈庸表示，2020年大選將是守護台灣關鍵的時刻，她在臉書PO文邀請在地鄉親，要團結本土的能量，從中台灣集結，一起站出來相挺。

洪慈庸說，總統行程除了走訪當地宗教信仰中心社口萬興宮、大雅永興宮參香，特別規劃來到亞洲第一家釣具觀光工廠－寶熊漁樂碼頭，了解釣魚知識、釣具介紹並結合觀光旅遊導覽，她也預告，自己將邀請蔡英文總統一同體驗互動設施課程，共同行銷在地特色產業。

「溫柔的力量，也會是最堅定的力量！」洪慈庸表示，4年來，她為地方爭取的中央建設成果鄉親看的見，她和蔡英文總統繼續打拼、繼續爭取選民支持，也邀請在地鄉親一起站出來，要一同為未來的世代，守護台灣。

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