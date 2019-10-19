找工作兼摸彩 鹿港就業博覽會11月9日登場

2019-10-19 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



還在徵人、還在找工作？彰化縣政府訂11月9日上午9時到下午1時，在鹿港統一鹿港文創會館加碼舉辦就業博覽會，邀請 36 家以上廠商參與徵才，釋出約700多個以上工作機會，當天還有早鳥限定送好禮給前五百名求職者，有機會摸彩獲得電子鍋、耳機、電風扇、行動電源等多項好禮，另成功投遞履歷者還可參加樂透機抽獎，找工作還可以摸彩，一舉兩得。

縣府勞工處長吳蘭梅說，縣府在本年度除預定辦理4場次大型就業博覽會，由於廠商求才孔急、民眾急著找工作，因此再加碼在鹿港舉辦這第五場就業博覽會，參與徵才廠商的產業類別，包含科技業、服務業、製造業、食品業及保全業等，包含耀億、成川、台灣士瑞克、三永、元成、繼茂、緞帶王、永豐餘、全家便利商店等廠商，職缺包含工程師、儲備幹部、品管、技術員、行政、門市人員、司機、保全等各類職缺，提供求職民眾多元的選擇。

此次活動規劃「就業探索專區」、「履歷健檢專區」、「面試情境體驗專區」及「時尚造型專區」等四大專區，「就業探索專區」，由取得全球職涯發展師國際證照的就業服務人員，提供專業職涯諮詢服務，協助求職者釐清自我性向及能力；「履歷健檢區」，由專業人員針對求職者優勢強項，分析建議如何撰寫一份完整獨特的履歷自傳，贏得面試或錄取先機；「面試情境體驗專區」，提供求職者現場實境面試演練體驗，從中學習面試應對技巧及禮儀，做好面試準備；「時尚造型專區」，藉由專業造型師，為求職者免費義剪髮型並給予造型建議。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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本次活動會場中也規劃設置「就業業務宣導專區」、「勞工處FB粉絲團按讚區」等互動活動，另有勞動部中彰投分署「就業巡迴專車」、「國軍人才召募中心」、「海巡署中部分署」等單位參與設攤。