影／台中大雅青農市集今開幕 消費滿千送百引人潮

2019-10-19 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中市大雅區農會前的青農農夫市集今天開幕，大雅區農會提供場地，讓青農賣自家農產品，包括安全無農藥殘留蔬果，一早開市，人潮不斷湧入，市集將在每月第2和第4個周六，上午7點賣到中午12點，青農直接向消費者介紹並推銷自家農產品，更有說服力，吸引很多人參觀選購。

大雅區農會為鼓勵青年留農，去年10月9日集合大雅的45歲以下青農，成立台中市青農聯誼會大雅區分會，並在大雅區農會前設青農農夫市集，讓青農賣自家農產品，試賣3個月反應熱烈，今天開幕，市集正式營運。

自治會長蔡永春的蔬果園採離地介質栽種，溫室蔬果園內利用智能控制溫濕度，一個人用手機就能管控蔬果園，他說近幾年食安問題受重視，政府也輔導並補助青農後，越來越多年輕人願意加入青農行列，大家成立聯誼會，分享並交流資訊。

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今天的開幕消費滿千送百，青農在各攤位賣自家的農產，包括親手種新鮮無農藥殘留蔬果，16個攤位賣各式農產，有青農蔡永春「瓜瓜樂蔬果園」的小黃瓜、樹葡萄酵素、青木瓜。青農陳棋託的香米、手工餅乾、辣椒醬。青農林椿淞「采蜂林蜂業」的龍眼蜜、荔枝蜜、百花蜜、蜂蜜醋、蜂王乳膠囊。

青農陳政毅「海線斑馬」的越光米、醬油。青農陳志煌的地瓜、山藥。青農蔡紫綺「裕富群乳羊牧場」的羊乳片、羊脂精油手工皂、羊脂精油按摩餅、羊脂精油沐浴晶球。青農蘇崇愷的珍珠芭樂。青農林佳宏「林榮宗生態有機農場」的有機葉菜、薑黃粉、香料粉。

青農林瑞玲「麗景園藝」的多肉植物。青農會長張閔翔「食地築田」的越光米、小麥米、芝麻醬。青農王志偉「蜂事38」 的國產驗證龍眼蜜、荔枝蜜、百花蜜、國產驗證蜂王乳、茶花粉、蜂蜜檸檬水。青農廖浩昇「渥葉農場」的小番茄。