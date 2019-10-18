台灣每5顆芭樂有1顆來自彰化 縣府輔導農民進軍美國

2019-10-18 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



根據農糧署107年農情報告資源網資料，彰化縣芭樂面積共1257.75公頃，年產量達3萬4722公斤，占全台19.96%，即台灣每5顆芭樂就有1顆來自彰化縣；縣長王惠美今天說，彰化珍珠芭樂甜又脆，很受消費者喜歡，今年上半年外銷量創下150公噸新記錄，縣府將積極輔導芭樂農進軍美國消費市場。

美國聯邦公報17日公告，准許台灣芭樂輸美的檢疫規定如日起生效。農委會主委陳吉仲說，預計今年底將有第一批台灣芭樂外銷到美國，台灣將成為繼墨西哥之後，成為全世界第二個芭樂可以輸美的國家。這項好消息傳開，讓彰化縣芭樂農雀躍。

彰化縣芭樂最主要產區是溪州鄉，有501公頃，其次是社頭、二水，全縣種植面積在全台排名第三，第一是高雄市2694公頃（以燕巢區最多，占1213公頃）、第二是台南市1466公頃。

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不過，根據農糧署統計，彰化縣因地理位置和氣候因素，單位產量是全台居冠，平均每公頃2萬8431公斤，高雄市2萬5365公斤、台南2萬1965公斤。

彰化縣珍珠芭樂外銷加拿大已有十多年歷史，近幾年芭樂外銷量不斷增加，今年外銷加拿大數量比去年同期增加七成以上。縣府農業處長邱奕志說，美國對進口農作物檢疫嚴格，台灣芭樂農在政府、農會、農改場專家攜手努力下，提升生產技術和品質，如今通過美國檢疫規定從東方果實蠅疫區除名，對台灣芭樂是一大肯定，大大提升國際形象。

「以生產期估算，最快在明年4月後，彰化芭樂就能進軍美國市場。」邱奕志說，未來外銷美國，芭樂種植過程要雙層套袋，芭樂運抵美國前要經過攝氏1度以下持續17天低溫冷藏，對於美國這些規定，縣府會配合中央積極輔導果農達到標準，同時輔導縣內2家合作社提升冷藏設備和果農契作，透過穩定生產量和高品質行銷美國。

今年初，台灣芭樂盛產，市場一度慘跌，4月初台北批發市場價格一度跌至每公斤13.5元，不到去年同期30.5元的一半價。入秋後芭樂行情變俏，產地平均價格每公斤38.4元，換算每台斤約23元，市場零售價每台斤45元，賣相好的芭樂1顆要25元到30元。