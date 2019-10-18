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彰化磺溪美展明頒獎 得獎人走進校園分享創作歷程

2019-10-18 19:22聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

「磺溪美展」20年了!彰化縣第20屆磺溪美展頒獎典將於10月19日下午5時在彰化孔子廟舉行，得獎作品首展也在彰化縣立美術館將展出到11月10日。

今年磺溪奬得獎者為：書法篆刻類羅應良「王陽明讀書十八則」、油畫水彩類邵文鳳「乍暖還寒時」、水墨膠彩類黃靖淳「遺失的美好」、攝影類江守權「鄉間的理髮小舖」、立體工藝類石佳蕙「婪生劫」；全興獎為書法篆刻類古員齊「福壽康寧」、油畫水彩類鄭宇希「夢魘」、水墨膠彩類盧正忠「愛禽物語」、攝影類謝錦綉「母愛」、立體工藝類詹子宏「最後的白犀牛」。

彰化縣文化局長張雀芬表示，20年對磺溪美展而言是個重要里程碑，今年有來自全國960件作品參賽，經各類評審委員選出155位入圍得獎者，而得獎作品創作題材體現當代生活，並反映時代演變與社會議題，透過藝術家多樣的創作媒材表現，為美展增添豐富內涵。

今年磺溪獎獎座則由陶藝家許宗煥設計以「聚藝四方 磺溪發光」為創作主題，

磺溪美展也首次辦磺溪美展沙龍，邀請磺溪獎得主到校園與學生分享得獎作品理念及創作心路歷程，並實際演示創新技法，讓國高中美術班學生近距離觀察得獎作品，讓藝術走進校園、文化與教育結合。

磺溪美展於彰化縣立美術館首展後，11月中旬也將再到溪州鄉立圖書館、12月到宜蘭縣政府文化局辦理巡迴展出。

張雀芬說，打造藝術文化城市是彰化縣政府重要的施政政策，也感謝財團法人全興文教基金會，自民國94年起年年贊助磺溪美展經費，是企業回饋鄉里、造福社會的典範。

彰化縣第20屆磺溪美展頒獎典將於10月19日下午5時在彰化孔子廟舉行，得獎作品首...
彰化縣第20屆磺溪美展頒獎典將於10月19日下午5時在彰化孔子廟舉行，得獎作品首展也在彰化縣立美術館將展出到11月10日。圖 ／文化局提供
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磺溪獎及全興獎得獎者合影留念，得獎作品首展也在彰化縣立美術館將展出到11月10日...
磺溪獎及全興獎得獎者合影留念，得獎作品首展也在彰化縣立美術館將展出到11月10日。圖 ／文化局提供
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