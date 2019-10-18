【即時短評】一中商圈的繁榮 中一中該承擔嗎？
2019-10-18 18:33
聯合報 記者喻文玟
／台中即時報導
台中一中為了修繕操場跑道，因國立高中改制市立，經費得排隊，遙遙無期；加上地方民意代表說「選民託付要解決商圈交通問題」，最後校方只能「綁前瞻、修操場」。
這凸顯了兩個問題，一中商圈停車問題，該由學校承擔嗎？教育百年樹人，前瞻經費校園建物不能蓋、無法修，購物逛街的停車場可以挖，蔡英文政府的前瞻計畫，多荒謬。
中一中修繕跑道初估需3000萬元，改制市立後得和全市所有學校一起「排隊」，校方只剩「綁前瞻」的下策。
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民進黨議員賴佳微在市議會直言，「國立高中變成市立，一中修操場要3000萬，全市一年僅5000萬預算，經費不足」，間接打臉前台中市長林佳龍根本沒有評估好財政，就接收國立學校。
校園修繕、建設問題只是冰山一角，現在各校辦學計畫都需等15％地方配合款，效率變差，基層怨聲載道。
台中女中校長呂培川無法連任，主因是4年任內工程太多，中一中校長陳木柱沒有連任問題；不過，地方民代說興建停車場「有助」繁榮一中商圈，但這項責任和義務，根本不該由學校承擔，也小看了中女中的前車之鑑。
短短2周一中有400名家長連署，高一家長占多數，支持興建的地方民代忽略了學生運動、家長力量的反撲。中一中每年有700多名新生，一旦工程啟動，衝擊學習甚廣，明年、後年入學的新生都受害。
議員爭取地方建設是好事，但若漠視教育和家長心聲，往後可能付出的政治代價，恐得自己承受。
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