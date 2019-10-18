議員指多項工程延宕 中市府：調整後加速進行
2019-10-18 18:31中央社 台中18日電
台中市議會民進黨團今天譴責，足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場等工程，因中市府更動地點或重新規劃，造成工程延宕，中市府表示，過去規劃未盡周延，調整後加速進行。
台中市議會連日來召開定期會聽取市府多個專案報告，市議會民進黨團指出，台中市足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場等工程，都已規劃定案，因市府更動地點、重新規劃，造成工程延宕，嚴重影響市民權益。
總召李天生今天指出，台中市足球休閒園區因市府變更用地到南屯區，不符原申請規定，補助遭註銷，市府提出新案預算高達新台幣12億多，未進行編列，用地也未變更，根本欺騙市民。
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李天生列舉，水湳經貿園區內的「智慧營運中心」，市府有意改建「台灣智慧塔」，造成工程停頓延宕，充滿變數。「清泉崗機場2040年整體規畫」也遭以「機場規模與建設不如其他國際機場」、「台中人無法等待」等語，驟然喊停。
李天生指出，多項已執行中的案子，市府應實際關心進度，勿漠視施政延續，影響市民權益。
台中市政府表示，足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場等建設，過去因規劃未盡周延，推動困難，新市府上任後立即調整、加速進行。
市府指出，足球運動休閒園區新案已提報中央爭取補助，智慧營運中心重新定位為台灣智慧營運塔，預計後年開工，國際機場正向中央爭取縮短完工期程，各項政策絕無所謂延宕或停頓。
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