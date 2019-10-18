全民健走百萬俱樂步要帶什麼？ 真人開箱告訴你
2019-10-18 18:18
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
國民健康署與台中市衛生局舉辦的「全民健走」百萬俱樂步活動明天將東海大學田徑場登場，台中市衛生局今天特別「真人開箱」，提醒參與健走的民眾請帶好「家私（工具的台語）」，包括水、帽子，穿著淺色透氣排汗運動衣與褲子、運動鞋，並做好防曬措施。
台中市衛生局長曾梓展說，這次活動報名相當踴躍，預約報名人數高達6800人，來不及線上報名的民眾，活動當天明天上午7時30分到8時30分，在活動報名處開放現場報名，限額200名，額滿為止，歡迎民眾把握機會，一起來運動。
曾梓展指出，根據美國研究發現，快走比慢跑更能降低血壓、血糖和血中總膽固醇量，進而預防糖尿病與降低心血管疾病風險。健走時要掌握正確健走技巧，包括抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前走，並覺得有點累、流一些汗，呼吸及心跳也要比平常快一些，健走完後要有輕微痠痛及疲倦感才是適宜的健走強度。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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衛生局表示，活動當天會備有防蚊液供參加者使用，並設置健康專區，民眾可諮詢衛教相關資訊。現場還有摸彩活動，參加健走的民眾有機會抽到機票、藍芽健康運動智慧手環及客製化運動鞋等大獎，另外，到衛生局「健康就是讚」臉書專頁（https://www.facebook.com/HealthTaichung/）上傳當天照片或留言並按讚，憑摸彩券存根聯就可獲得限量精美禮品。
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