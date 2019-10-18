九九峰下毓繡美術館 大膽展出薩莫利《食人之道》個展

2019-10-18 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投報導



南投九九峰山腳下，毓繡美術館是全世界第一間以「當代寫實藝術」為定位的私人美術館，年底邀來義大利當代寫實藝術家尼古拉．薩莫利（Nicola Samorì），展出他2016年至2019年間創作的18件作品，揭露薩莫利「食人」又「蝕人」的途徑，探究他何以吞噬西方輝煌經典。

走進毓繡美術館偌大的展覽空間，馬上就能感受到薩莫利從藝術中破壞與再生，進而從西方輝煌經典作品中，感受到吞噬與斧鑿的驚悚，策展單位表示，初見薩莫利的每一幅作品，都會被那看似灰暗怪誕、破損到面目全非的創作，抱持著疑惑，卻也從那些殘缺不堪、色彩深沉的作品中，透漏出突圍重圍的創作力。

究竟為什麼薩莫利要用外力破壞作品呢？薩莫利說，自己畢業於博洛尼亞美術學院（Accademia di Belle Arti di Bologna），嚴謹的學院訓練使他擁有優異的傳統繪畫基礎；卻也讓他身處藝術大師聚集、人文薈萃的義大利，心生嚮往之時，卻也使當代藝術家止步於此、停滯了對於寫實藝術的延續，僅存瞻仰而已。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

因而促使薩莫利反思且積極展開解開僵局、突圍重圍的創作方式，在《食人之道—尼古拉．薩莫利個展》中，反而在看似受虐與被虐之間艱難爬行後，決定借鏡了巴洛克時期及17世紀大師們的經典作品，對這些經典進行細緻的、痛苦的解構。他就這樣持續地重構繪畫的定義，不僅用刀、利器劃破了畫布，也破壞了西方圖像學基礎的自我假設。

薩莫利破壞而後重生是為當代寫實所下的註解，用手術刀或刻刀剝開皮層、用硫磺腐蝕、壁面撕扯，或在石頭天然的切面間進行創作。《食人之道—尼古拉．薩莫利個展》2019年10月19日至2020年03月01日，在毓繡美術館採預約參觀制，國定假日與周一固定休館。