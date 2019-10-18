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九九峰下毓繡美術館 大膽展出薩莫利《食人之道》個展

2019-10-18 17:25聯合報 記者黑中亮／南投報導

南投九九峰山腳下，毓繡美術館是全世界第一間以「當代寫實藝術」為定位的私人美術館，年底邀來義大利當代寫實藝術家尼古拉．薩莫利（Nicola Samorì），展出他2016年至2019年間創作的18件作品，揭露薩莫利「食人」又「蝕人」的途徑，探究他何以吞噬西方輝煌經典。

走進毓繡美術館偌大的展覽空間，馬上就能感受到薩莫利從藝術中破壞與再生，進而從西方輝煌經典作品中，感受到吞噬與斧鑿的驚悚，策展單位表示，初見薩莫利的每一幅作品，都會被那看似灰暗怪誕、破損到面目全非的創作，抱持著疑惑，卻也從那些殘缺不堪、色彩深沉的作品中，透漏出突圍重圍的創作力。

究竟為什麼薩莫利要用外力破壞作品呢？薩莫利說，自己畢業於博洛尼亞美術學院（Accademia di Belle Arti di Bologna），嚴謹的學院訓練使他擁有優異的傳統繪畫基礎；卻也讓他身處藝術大師聚集、人文薈萃的義大利，心生嚮往之時，卻也使當代藝術家止步於此、停滯了對於寫實藝術的延續，僅存瞻仰而已。

因而促使薩莫利反思且積極展開解開僵局、突圍重圍的創作方式，在《食人之道—尼古拉．薩莫利個展》中，反而在看似受虐與被虐之間艱難爬行後，決定借鏡了巴洛克時期及17世紀大師們的經典作品，對這些經典進行細緻的、痛苦的解構。他就這樣持續地重構繪畫的定義，不僅用刀、利器劃破了畫布，也破壞了西方圖像學基礎的自我假設。

薩莫利破壞而後重生是為當代寫實所下的註解，用手術刀或刻刀剝開皮層、用硫磺腐蝕、壁面撕扯，或在石頭天然的切面間進行創作。《食人之道—尼古拉．薩莫利個展》2019年10月19日至2020年03月01日，在毓繡美術館採預約參觀制，國定假日與周一固定休館。

官方網站：http://www.yu-hsiu.org

義大利當代寫實藝術家尼古拉．薩莫利在毓繡美術館邀請下，明天舉行《食人之道》從藝術...
義大利當代寫實藝術家尼古拉．薩莫利在毓繡美術館邀請下，明天舉行《食人之道》從藝術中破壞與再生的個展。記者黑中亮／攝影
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義大利當代寫實藝術家尼古拉．薩莫利在毓繡美術館邀請下，明天舉行《食人之道》從藝術...
義大利當代寫實藝術家尼古拉．薩莫利在毓繡美術館邀請下，明天舉行《食人之道》從藝術中破壞與再生的個展。記者黑中亮／攝影
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美術館義大利食人
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