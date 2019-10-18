員林彭于晏補選里長 子承父志家族挺

2019-10-18 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化縣員林市三條里里長張尚裕上個月突然猝死，里民都相當不捨，根據選罷法規定，下個月就要進行里長補選，張尚裕的24歲長子張凱翔決定一肩扛起父親志業參選，他帥氣的外表有人戲稱他是「員林彭于晏」。張凱翔表示「父親突然離開，還有很多事來不及完成，希望里民能給我機會」。

張凱翔出身「里長世家」，爺爺張捷音擔任4屆代表後擔任一屆里長，91年選舉投票完、確定連任後隔天，突然身體狀況急轉直下而逝世，父親張尚裕因此參加補選而成為里長。如今張凱翔也因為父親離世而決定參加補選，他感慨表示「彷彿往事重演」。

張凱翔的二伯張尚通表示，張凱翔決定參選，全家族都支持，「13年前弟弟選里長時我就陪著他拜訪里民，13年後姪子參選，我一樣陪到底。」張尚通說，現在張凱翔確定的對手至少就有兩人，對手認為張凱翔太年輕，不懂如何服務里民，但他認為張凱翔沉穩、懂事，且從小就跟著張尚裕服務，經驗絕對不比對手少。

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