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校外人行道變叢林 校方公所誰要管？

2019-10-18 15:14聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣崇實高工圍牆外人行道長滿雜草，被市民拍照上傳「員林市大小事」，表示「這會有人走嗎？」茂密的雜草和樹葉把人行道全遮蔽，還有網友戲稱「可以進行叢林探險」。員林市公所得知消息，今天上午火速請清潔隊前往處理，清除雜草、剪除多餘的樹枝，市公所表示，該人行道屬於學校範圍，應該由崇實高工自行維護，但是為了市容，還是先請清潔隊協助，還給市民能行走的空間。但崇實高工認為，該人行道已經提供給市民使用，屬於公共設施，應該由市公所負責維護。

國立崇實高工位於彰化縣員林市，林森路那一側圍牆外人行道最近被民眾發現長滿雜草，即使國慶日大遊行就行經那個路段，但仍沒有單位願意負責清潔，雜草叢生幾乎看不到人行道磚，附近民眾表示根本不敢走，「擔心裡面會有蛇」。

針對這個狀況，崇實高工校長吳貽誠表示，這一段人行道依照道路設置規定，在多年前由崇實高工校地將圍牆往內退縮，由公所在圍牆外設置人行地磚步道和路樹，提供公眾使用，因此校方認為校外的人行道應該要由員林市公所負責維護。但是員林市公所根據廢棄物清理法第11條規定，土地或建築與公共衛生有關者，由管理人或使用人清除，與土地或建築物相連接騎樓或人行道，由該土地或建築物所有人、管理人或使用人清除，而該人行道屬於學校範圍，應該由崇實高工自行維護。

員林市公所表示，已經行文請崇實高工維護人行道清潔，但今天礙於市容，已經先請清潔隊清除雜物，崇實高工也表示，會再與市公所溝通以取得共識，若權責屬於學校，今後會定期雇工整理。

崇實高工圍牆外林森路旁人行道雜草叢生被民眾拍照放上網路，公所立刻派清潔隊前往處理...
崇實高工圍牆外林森路旁人行道雜草叢生被民眾拍照放上網路，公所立刻派清潔隊前往處理。記者凌筠婷／攝影
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崇實高工圍牆外林森路旁人行道雜草叢生被民眾拍照放上網路，公所立刻派清潔隊前往處理...
崇實高工圍牆外林森路旁人行道雜草叢生被民眾拍照放上網路，公所立刻派清潔隊前往處理。記者凌筠婷／攝影
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崇實高工圍牆外林森路旁人行道雜草叢生無人管理，原來是管理權責未釐清。圖／翻攝自員...
崇實高工圍牆外林森路旁人行道雜草叢生無人管理，原來是管理權責未釐清。圖／翻攝自員林市大小事
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崇實高工圍牆外林森路旁人行道雜草叢生無人管理，原來是管理權責未釐清。圖／翻攝自員...
崇實高工圍牆外林森路旁人行道雜草叢生無人管理，原來是管理權責未釐清。圖／翻攝自員林市大小事
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人行道建築
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