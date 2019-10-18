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台中美容化妝品展登場 6院校彩妝爭豔

2019-10-18 13:05中央社 台中18日電

2019台中美容化妝品大展今天起至21日，在台中世貿中心登場，除了展售相關產品，活動期間並邀請中部6所院校的美容系所，舉辦時尚流行彩妝展演，展現教學成果與交流。

今年的美容展邀集上百家國內外醫學美容化妝品業者參展，共規劃150個展位，多家廠商將在會中舉辦新品上市發表會及年終美容商品特賣，舞台區並規劃美妝教學、2020春夏流行時尚彩妝秀與整體造型發表秀等活動。

美容展除了展售產品，也提供中部各大專院校美容相關科系平台，展現美容教學成果與交流。主辦單位表示，今年包括建國科技大學、弘光科技大學、明道大學、中州科技大學、嶺東科技大學與育達科技大學都參與，提供產學界互相交流的機會。

今天開幕展演活動由建國科大美容系打頭陣，以「天擇逆生」為主題，教師林宥涵、丁秀毓帶領學生發揮創意展演。林宥涵表示，透過每一次與產業合作，希望讓學生經由展演的創作與團隊合作磨練，可以在畢業後帶著熟練的技巧與創意進入業界服務。

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