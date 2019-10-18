南投雙龍吊橋元旦啟用 疑未與部落討論引發不滿

2019-10-18 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



南投縣長林明溱上午再度前往雙龍吊橋探勘視察，希望直接聽取部落村民的想法及訴求。記者黑中亮／攝影 分享 facebook 針對南投縣政府宣布信義鄉雙龍瀑布將在明年元旦開園，屆時民眾即可花100元門票，欣賞最壯觀的雙龍瀑布及七彩吊橋，但由於未和地方部落充分溝通，引發當地部落族人的不滿，縣長林明溱上午再度前往探勘視察，希望直接聽取村民的想法及訴求，而在10月23日的說明會中，當面回應地方的需求。

林明溱說，八八水災過後，雙龍瀑布聯外道路坍方，由於瀑布景觀非常漂亮，縣府、公所及日月潭國家風景區管理處攜手合作，共投資6000多萬元，興建雙龍七彩吊橋，吊橋工程也已經接近完工，預計明年元旦啟用，100元門票還包括了車輛接駁、停車，讓遊客更方便，希望吸引更多觀光客。

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但由於雙龍村的沿路設施尚未改善，相關單位迄今始終未和地方溝通討論，雙龍村長全得明指出，如果明年就開園啟用了，但是村內道路巷道目前都還沒整理，而幾處停車場的容量，及接駁車的動線地點，都未確定能夠配合完工，村民很提心未來大量車潮所可能帶來的影響。

加上未來雙龍瀑布園區將由縣府自行收回經營，地方居民不滿地說，這種地方的觀光景點營運，難道不能將工作機會留給部落，這讓在地的年輕人要何去何從，

信義鄉長全志堅說，已找到數塊興建停車場的地，比目前雙龍遊客中心前的停車場要大，就部落提出路面、圖騰、彩繪修補，希望縣府能加速完成，而村落提出的風景區工作機會，也會和主管單位討論溝通，風管所所長張昭貴表示，將匯整鄉公所的意見，10月23日將舉辦說明會，直接回應部落的看法。