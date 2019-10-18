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帖比倫瀑布安全設施不足 東勢處：將先設置牌示

2019-10-18 11:13聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

帖比倫瀑布是仁愛鄉紅香部落的絕美祕境，上周發生遊客失足溺水意外。圖／南投縣政府提...
帖比倫瀑布是仁愛鄉紅香部落的絕美祕境，上周發生遊客失足溺水意外。圖／南投縣政府提供
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帖比倫瀑布是仁愛鄉紅香部落的絕美祕境，上周發生遊客失足溺水意外後，南投縣長林明溱親身體會祕境險峻步道，面對陡峭的步道，僅靠山友及部落居民架設的簡易鐵梯及繩索，但明顯安全設施不足，雖允諾協調主管機關改善，也樂於分攤維修經費，但東勢林管處強調，該瀑布水源涵養保安林，非屬遊樂區域， 若縣民有通行需求，將支持同意縣府的作為。

東勢林管處指出，仁愛鄉帖布倫瀑布位於1620號水源涵養保安林，平時不是遊樂區域，基於保安林經營管理原則，應盡量維護保安林水源涵養功能及環境自然，因此過去未設立人為設施，若南投縣府提撥經費維護管理，將予支持同意外，配合縣民有通行需求，近期將先設置牌示，提醒民眾注意安全。

帖比倫瀑布位在距離紅香部落20分鐘車程的深山，車行盡頭還須徒步約30分鐘才能抵達。瀑布旁崖壁地質特殊色彩斑爛景致奇絕，沒有開發照樣吸引大批遊客，但下切到瀑布潭邊的步道十分陡峭，雖有山友及部落居民架設的簡易鐵梯及繩索，還是有一定的危險性。

林明溱實勘後讚嘆帖布倫瀑布的美景，直呼難怪有這麼多人鍥而不捨的前往探祕，但意外發生後，瀑布潭邊水深且漩渦湍急，連水性很好的當地部落居民都避免下水，加上潭邊供立足的巨石被沖刷的極為光滑，即使不鼓勵開放，也應先把基本的安全設施做好，比如步道護欄及溪潭勿戲水的警示牌、緊急救難的救生圈、繩等都可以補強。

林縣長說，這處瀑布管理權責屬於東勢林管處，縣府將協調該處正視上述問題及安全需求，如果林管處經費有困難，縣府也願意協助分攤。

林明溱實勘後讚嘆帖布倫瀑布的美景，直呼難怪有這麼多人鍥而不捨的前往探祕。圖／南投...
林明溱實勘後讚嘆帖布倫瀑布的美景，直呼難怪有這麼多人鍥而不捨的前往探祕。圖／南投縣政府提供
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山友林明溱溺水
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