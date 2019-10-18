國有地承租爭議協調成功 洪慈庸完成老農30年心願

2019-10-18 11:15 中央社 台中18日電



立委洪慈庸(右)完成金水伯(左)等待30年的心願。 圖擷自 洪慈庸臉書 分享 facebook 台中市后里區多名農民早年協助政府興建河岸堤防獲土地耕種權，後因政府行政資料移交丟失，農友承租農地耕作權沒了，經立委洪慈庸協助再次完成承租手續，等待30年心願終實現。

無黨籍立委洪慈庸9月推出陳情系列影片「傾聽勇者的聲音EP.1為國軍留一條路」，第二支「傾聽勇者的聲音EP.2金水伯30年的心願」昨日在洪慈庸的臉書發佈。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

洪慈庸今天受訪表示，金水伯與一群農民，早年協助政府興建河岸堤防，獲得土地耕作的權益，後來因土地移轉給國有財產署時資料遺失，產生國有地承租爭議，金水伯與農民的土地耕作權突然沒有了。

洪慈庸表示，上任後接獲陳情，經過多次跨單位溝通協調，終於協助國有地承租爭議協調成功，讓農民們找回他們熟悉的農地，45筆土地已完成正式承租手續。

金水伯在影片中指出，一直求救都沒人理，只有洪慈庸願意幫忙，等待30年無人能解的心願，終能實現。

洪慈庸指出，過去並沒有類似的早年國有土地承租爭議，最後得以協調成功的案例，協調完成後老農們可安心耕作，並取回相關務農的權益保障，希望藉此經驗，能夠為未來相關案件提供參考。