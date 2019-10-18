女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17 聯合新聞網 綜合報導



未婚男女湧進台中市樂成宮月老殿，向月下老人祈求好姻緣。示意圖非當事者。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

月老太神！一名女大生8月至台中樂成宮祭拜月老求姻緣，想不到不信宗教的她，竟一連拿了5個聖筊，之後也因此很順利的遇見下一任男友，男友的模樣更完全符合當初許願的條件，包括鼻子挺、身高180公分等，讓她直呼「真的超感謝月老爺爺」。

一名女大生在網路論壇《Dcard》發文，她表示自己原本不太相信宗教，直到今年8月應朋友邀約，至台中樂成宮祭拜月老、祈求姻緣，她向月老祈求，能遇見身高約178公分、外表乾淨、鼻子挺的男生，也希望月老幫助她與下一任男友穩定交往，月老則以聖筊表示答應。

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她進一步追問是否9月底可認識對方？10月底前交往？想不到兩個問題都獲得聖筊。結果到了9月開學後，竟然真的有一位男同學主動密她，兩人因此搭上線，在中秋節時，該名女大生陪朋友再度前往樂成宮拜拜，她再次問了上次所問過的所有問題，想不到依然每個問題都得到聖筊，讓她又驚又喜。

之後男同學開始與該女大生密切聯繫，也常常在晚上接她下課，認識後發現男同學頗有擔當，也是第一次追女生，而且模樣完全符合當初向月老開的條件。最後男同學在10月9日向她告白，她追問他是何時喜歡上自己的，比對後才發現，原來是拿月老糖給他吃的當天，讓她直呼「樂成宮真的太靈了！」

其他網友看了紛紛表示羨慕，留言「馬上帶朋友衝一波」、「台中人立刻去拜」、「樂成宮真的很靈」，許多網友都說，自己也是拜完樂成宮後找到對象，表示「拜完以後就感情很順利」。

台中樂成宮是位於台中市東區旱溪里的媽祖廟，其媽祖被稱為「旱溪媽祖」，遶境範圍涵蓋臺中烏日、大里、太平、霧峰、東區、南區、南屯、西區、北屯、北區此十區，建築與遶境分別被列為台中市文化資產的古蹟、無形文化資產，同時也是網上知名的「月老廟」。