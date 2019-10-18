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要用卡車載！愛心玩偶一天破百箱 家扶一周募得上萬娃娃

2019-10-18 07:47聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化家扶中心員林兒少新館即將落成啟用，有善心業者捐贈了2台夾娃娃機，但因為僅有空機，家扶中心因此發起玩偶募集活動，沒想到消息發布短短一周，就有上萬隻愛心玩偶湧入彰化家扶，家扶員工簽收包裹簽到手軟，甚至一天破百箱。家扶中心還雇了一輛3.5噸貨車，才能將所有的愛心玩偶載到兒少新館，家扶中心員工雖然得花很多時間搬運、整理，但都覺得深刻感受到社會大眾的愛心和熱情。

彰化家扶高級事務員林滿麗表示，從募集玩偶的消息發出之後，愛心玩偶就一箱一箱送到家扶中心，有許多玩偶是全新的，甚至有愛心民眾還事先送洗後才寄過來，每個玩偶分開包裝，連上面的送洗標籤都未拆，讓家扶員工收到後，內心滿滿都是感動。

「送洗費用可能比玩偶本身的價格還高，但愛心民眾都幫我們負擔了，真的很感謝。」她表示，家扶中心已經準備了一個房間來妥善存放這些玩偶，將陸續拿出來放進娃娃機裡，讓家扶兒童來挑戰夾娃娃，相信家扶兒童獲得這些愛心禮物，一定會很開心。

彰化家扶中心主任王震光說，除了寄送來的玩偶之外，也有民眾自己開車親自送到家扶中心，縣內5個服務處每天都收到上百箱玩偶，寄送來的則包括新北、台北、台南、高雄，愛心來自全台各縣市，員工雖然整理到腰酸背痛，但也很期待10月26日娃娃機啟用的那一天到來。

上萬隻愛心玩偶從全台各地湧進彰化家扶中心，中心得找3.5噸貨車載運，還動用了數十...
上萬隻愛心玩偶從全台各地湧進彰化家扶中心，中心得找3.5噸貨車載運，還動用了數十名員工開箱整理。記者凌筠婷／攝影
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上萬隻愛心玩偶從全台各地湧進彰化家扶中心，家扶中心員工讚嘆社會的愛心，非常感動。...
上萬隻愛心玩偶從全台各地湧進彰化家扶中心，家扶中心員工讚嘆社會的愛心，非常感動。記者凌筠婷／攝影
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家扶中心
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