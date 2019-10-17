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南投縣紅香溫泉會館覓新址有譜 原鄉發展溫泉觀光

2019-10-17 19:33聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉紅香地區擁天然溫泉資源，縣府計畫興建會館發展部落溫泉觀光業，唯原預定地因土地、地方意見等問題喬不攏，近期重新覓地相中發祥村紅香段122地號，占地逾4分大的公有農牧用地，預估以2000萬元打造全新溫泉會館。

縣府指出，紅香部落擁原鄉、溫泉、山林等觀光特色，其中溫泉屬碳酸氫鈉泉，水質佳且溫度高更具發展潛力，但當地社區公共温泉池破舊，建物鐵架、浪板牆面屋頂等破敗鏽蝕，除協助修復也規劃建設溫泉會館，幫助部落發展溫泉觀光業。

唯原訂在力行村興建的會館預定地，因當地居民反映開發未經部落會議諮詢、部分用地涉居民土地所有權等問題，經溝通仍未取得共識，因此積極另覓新地，近期縣長林明溱也會同議員廖文賢、林芳伃、農會理事長林高堂等至紅香部落實勘。

林明溱說，確認發祥村紅香段122地號的農牧用地，占地4分多地為公有且在紅香吊橋頭，位置大小均宜，雖屬坡地但可採階梯式鋼構輕結構建築，將先委請建築師評估，規劃設計確定可行，且獲部落支持後，再變更用地興建紅香温泉會館，

當地社區理事長江志偉也反映，公共温泉池設備破舊，路人從外頭就能看進去裡面，安全也堪憂，地方盼優先整修；林允諾會協助鄉公所盡速更新修復，在最短時間讓居民能安全泡湯，也相信全新會館落成將吸引更多遊客泡湯探訪部落祕境。

南投縣政府計畫興建紅香溫泉會館發展部落觀光，經重新會勘覓得紅香吊橋頭土地預估以2...
南投縣政府計畫興建紅香溫泉會館發展部落觀光，經重新會勘覓得紅香吊橋頭土地預估以2000萬元興建。圖／南投縣政府提供
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南投縣政府計畫興建紅香溫泉會館發展部落觀光，經重新會勘覓得紅香吊橋頭土地預估以2...
南投縣政府計畫興建紅香溫泉會館發展部落觀光，經重新會勘覓得紅香吊橋頭土地預估以2000萬元興建。圖／南投縣政府提供
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南投縣仁愛鄉紅香部落社區公共温泉池破舊，縣長林明溱（右2）允諾會協助鄉公所盡速更...
南投縣仁愛鄉紅香部落社區公共温泉池破舊，縣長林明溱（右2）允諾會協助鄉公所盡速更新修復。圖／南投縣政府提供
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南投縣政府計畫興建紅香溫泉會館發展部落觀光，經重新會勘覓得紅香吊橋頭土地預估以2...
南投縣政府計畫興建紅香溫泉會館發展部落觀光，經重新會勘覓得紅香吊橋頭土地預估以2000萬元興建。圖／南投縣政府提供
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溫泉修復建築
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