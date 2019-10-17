南投縣紅香溫泉會館覓新址有譜 原鄉發展溫泉觀光
2019-10-17 19:33
聯合報 記者賴香珊
／南投即時報導
南投縣仁愛鄉紅香地區擁天然溫泉資源，縣府計畫興建會館發展部落溫泉觀光業，唯原預定地因土地、地方意見等問題喬不攏，近期重新覓地相中發祥村紅香段122地號，占地逾4分大的公有農牧用地，預估以2000萬元打造全新溫泉會館。
縣府指出，紅香部落擁原鄉、溫泉、山林等觀光特色，其中溫泉屬碳酸氫鈉泉，水質佳且溫度高更具發展潛力，但當地社區公共温泉池破舊，建物鐵架、浪板牆面屋頂等破敗鏽蝕，除協助修復也規劃建設溫泉會館，幫助部落發展溫泉觀光業。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
唯原訂在力行村興建的會館預定地，因當地居民反映開發未經部落會議諮詢、部分用地涉居民土地所有權等問題，經溝通仍未取得共識，因此積極另覓新地，近期縣長林明溱也會同議員廖文賢、林芳伃、農會理事長林高堂等至紅香部落實勘。
林明溱說，確認發祥村紅香段122地號的農牧用地，占地4分多地為公有且在紅香吊橋頭，位置大小均宜，雖屬坡地但可採階梯式鋼構輕結構建築，將先委請建築師評估，規劃設計確定可行，且獲部落支持後，再變更用地興建紅香温泉會館，
當地社區理事長江志偉也反映，公共温泉池設備破舊，路人從外頭就能看進去裡面，安全也堪憂，地方盼優先整修；林允諾會協助鄉公所盡速更新修復，在最短時間讓居民能安全泡湯，也相信全新會館落成將吸引更多遊客泡湯探訪部落祕境。
留言