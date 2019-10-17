求生吸溼水壺、背包用空調 建國師生國際發明展拿獎

2019-10-17 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



建國科技大學師生今年在日本、韓國首爾、澳門的發明競賽中共獲得9金等大獎，自動化工程系副教授王俊傑指導學生發明的求生吸溼水壺拿下金牌獎，帶著吸溼水壺去登山或遇上地震等災難時，利用空氣中的溼氣就可吸取水份飲用，未來將量產化。

建國科大今年已在3個國際發明競賽中拿下了9金、6銀、1銅、6個特別獎和大會最佳發明獎等多項大獎，今天師生展出得獎作品，並分享團隊創意。

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建國科大校長江金山說，學校推動「以賽促訓」，不僅鼓勵師生參加國際發明競賽為國爭光，許多得獎作品都已陸續商品化，進入民眾生活中。

自動化工程系副教授王俊傑說，希望學生都能以生活和現代趨勢為發想來發明，

並與產業界結合，例如學生發明的「緊急求生吸濕水壺」發想是因台灣多地震，如果身邊的救難包內有「吸濕水壺」可以吸取空氣中的氧與氫混合成水滴，受困時就可補充水份防止脫水，吸濕水壺也能成為登山或沙漠中的求生裝備。再如背包用空調裝置可說是把空調裝置背著走，也可避免汗流浹背的窘境。

在日本JDIE設計發明展中以「寵物外出袋」拿下銀牌獎的魏慈育說，這個發想是喜歡養小鼠、兔子等寵物的他們，以往要把寵物帶出門非常不方便，又怕驚嚇到寵物，設計的寵物袋可以直接扣緊寵物籠子直接帶出門，非常方便。

建國科大在「日本JDIE設計發明展」」拿下3金，包括曾憲中副校長、鄭澤明教授指導學生蕭予哲、何富麟、江秉宸、董昕儒的「新型高散熱式汽車排氣尾管防護套結構」、「主動式散熱之發光二極體汽車頭燈」，洪珨隆教授指導學生林紹謙、王威淳的「具水資源擷取功能之無人載具」。而林睿琳教授指導學生魏慈育、施雅欣、吳易姍、呂淑惠的「寵物外出袋」，李金山副教授指導學生盧冠杰、陳楷忻、李承羲、陳楷翰的「可增長的游標卡尺」，王俊傑副教授指導學生陳宥鋐、林韋成、邱琦驊、吳民揚等人研發的「機車適應性頭燈轉向偵測模組」獲銀牌。另「具水資源擷取功能之無人載具」獲得大會特別獎。

最近剛舉行完的「澳門國際發明展」有曾憲中教授、鄭澤明教授指導學生江秉宸、蕭予哲、林宗賢「具金屬發泡材之太陽能熱交換器」獲將金牌獎、大會最佳發明獎 與澳門特別獎，王俊傑副教授指導學生林泓棋、賴紹洧、陳宥鋐研發的「緊急求生吸濕水壺」各獲得金牌獎與澳門特別獎；馬立山、吳志宏助理教授指導學生胡修瑞、李門益、陳炳瑋研發的「一種結合物聯網之虛擬實境旅遊系統」、學生林泓棋、賴紹洧、陳宥鋐研發的「背包用空調裝置」均銀牌。