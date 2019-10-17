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中興大學創校百年紀念郵票 限量60萬套

2019-10-17 18:08聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

中興大學創校百週年，今年與中華郵政發行60萬套「興大百年紀念郵票」。今天邀郵票小禮堂圖樣創作者、EMBA校友周志儒一起發表作品，百年紀郵票面值分別有8元、28元二款，8元圖面是校門；28元圖面小禮堂，小禮堂為興大校園內僅存的早期代表性建築

校長薛富盛說，興大創校民國8年，是台灣第一所農業高等教育學校，更是國內重要的農業人才培育搖籃、農林政策智庫，歷經百年樸實深耕，在產官學界領域貢獻卓著。

「興大百年紀念郵票」一組79元有票卡、2套郵票、信封，含票卡的不到5000組，單純郵票60萬套，各郵局都買得到。

興大百年紀郵票面值8元、28元二款，8元郵票是中興大學校門，由中華郵政設計，校門採德國柱式設計，兼含中國牌坊造型；28元郵票圖面是小禮堂，素描由興大EMBA校友周志儒所創作，小禮堂是目前興大校園內僅存的早期代表性建築。

興大小禮堂原址建於1943年，是台中農林專門學校講堂，紅瓦拱門是特色，後來改為農學院、興大大禮堂；1967年惠蓀堂落成後，變成學生活動中心使用；1990年代曾打算拆除小禮堂改建電機系館，校友、師生反對而保留。但因年久失修，1999年拆除在原址依原貌重建，舊小禮堂成為最後一棟拆除的日治時期舊校舍。

繪製作者周志儒說，小禮堂對於興大人具有重要的意義，素描創作前特別深究它的歷史和使用情況，繪製時強調細部地方，希望以畫作呈現小禮堂的價值，帶給校友的情感連結。

中興大學創校百年發行60萬套「興大百年紀念郵票」，邀郵票小禮堂圖樣創作者周志儒（...
中興大學創校百年發行60萬套「興大百年紀念郵票」，邀郵票小禮堂圖樣創作者周志儒（左三）一起發表作品。圖／興大提供
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興大小禮堂素描創作者周志儒，作品變成百年紀念郵票。圖／興大提供
興大小禮堂素描創作者周志儒，作品變成百年紀念郵票。圖／興大提供
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興大百年紀念郵票以校門口、小禮堂素描為圖，發行60萬套。圖／興大提供
興大百年紀念郵票以校門口、小禮堂素描為圖，發行60萬套。圖／興大提供
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中華郵政建築中興大學
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