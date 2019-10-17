綠營批盧市府開支票賣地還款 盧秀燕：依法挹注財源
2019-10-17 17:35
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市議員黃守達質詢批評市長盧秀燕執政以來，今年8月底前已出售區段徵收配餘地125億元，10月出售118億元，明年還有23筆配餘地預計標售。黃守達説，選前狂開支票，選後賣地？
盧秀燕表示，國家賦予地方政府調度財源的方式包括稅收、舉債、土地變現等，其中舉債需付利息，恐債留子孫。相較前市府大幅舉債，新市府上任後，依法透過區段徵收與土地重劃等方式挹注財源，讓政府財政更穩定。
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黃守達説，加總起來，今年盧市府賣出區段徵收配餘地的總額共達243億元。林佳龍過去4年也賣64億元，盧秀燕上任未滿一年就賣出4倍，區段徵收是推動重大公共建設的政策工具，而不應非填補財政黑洞。
黃守達痛批，根據市政府自己專案報告，108年市有非公用土地就標售了73筆，其中標脫62筆，標脫總金額更高達3.8億。這不是變賣市有地，什麼是變賣市有地？
盧秀燕強調，台中土地分為區段徵收配餘地、土地重劃抵費地、市有地等不同性質土地，其中配餘地、抵費地與一般市有財產不同，配餘地處分方式依土地徵收條例規定，可藉由標售、標租及設定地上權方式，優先償付開發費用後如有盈餘，可挹注市政建設。
有關市府日前標售北屯廍子地區區段徵收配餘地受到關注，盧澄清，市府日前所標售的北屯區太原段140地號土地，不再作為社宅用地後，全程依法處理，符合成本效益及區域均衡發展。前市府為籌措財源也曾標售鄰近地號，她希望各界勿以訛傳訛。
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