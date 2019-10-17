又多一處生態景點！彰化八卦山1號登山步道一年後完成

2019-10-17 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化就要多一條生態景點了！由立法委員黃秀芳、彰化市公所共同爭取2000萬元經費，打造長約2公里的彰化市八卦山1號登山步道，將在1年後完成，由於擁有豐富動植物生態及特有地層岩石特質，並串連彰化市東區特色景點，將帶動休閒遊憩人潮，及提升在地經濟。

彰化市八卦山1號登山步道將由農委會水保局、觀光局叁山管理處設計施作，立委黃秀芳、市長林世賢、農委會水保局南投分局長陳榮俊、交通部觀光局叁山國家風景管理處副處長曹忠猷、彰化縣議員李成濟、彰化市民代表周平等人今天到場會勘。

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八卦山1號登山步道路網圖，目前規劃分別為四面佛步道、香山步道，由於八卦山麓擁有豐富的動植物生態及特有地層岩石特質，可透過居民導覽解說社區生態網路，將生態資源轉換成觀光經濟資源。

立法委員黃秀芳說，藉由八卦山1號登山步道的串聯彰化市東區，希望將過去逐漸落沒的農村社區推廣出彰化市，讓更多人認識這兼具都市便利以及原始生態的世外桃源，也串連起不同產業活動，甚至導入創新思維，藉著發覺美景秘境結合新活動，強化彰化市東區發展動能，讓流連外地的子弟們願意回鄉為自己家鄉進一份心力。

陳榮俊說，八卦山1號登山步道四面佛步道網絡，有水越台生態、石牌坑古河道，在不同區段，皆有相當可看性，包含溪底豐富生態區、石牌社區產業區、休閒農產區等等。

叁山國家風景管理處曹忠猷副處長說，香山步道預計在景觀優美台74線旁，交通便利周邊無遮蔽物，是觀看彰化平原以及台中都會區景色的絕佳區段，眺望點以彰化平原及台中市區為選取依據，甚至能遠眺至海邊美景。