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大雅小麥麵食文化節將登場「大雅美食王」競賽有看頭

2019-10-17 16:13聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市大雅區小麥麵食文化節已經連辦12年，今年10月26日將在台中市大雅區天壽宮前廣場舉行。今年除有大雅特有的小麥在地美食、文創市集攤位之外，也規畫闖關遊戲，讓大、小朋友透過寓教於樂的方式，認識大雅小麥的產業文化。今年也特別規劃「大雅美食王」料理競賽，提升活動趣味性。

今年的「大雅美食王」料理競賽，邀請大雅在地的廚藝達人發揮巧思，每個參賽隊伍可獲得500元買菜金，以大雅特色作為料理主題，設計出創意佳餚，活動當天大廚們一較高下，優勝者可獲得獎金和獎盃。

此外，當天還有集結在地美食、手作文創、趣味闖關及DIY體驗的創意市集，參加闖關遊戲且全部過關者，即可獲得古早味美食一份，數量有限，發完為止；還有定時定點發放共2000張摸彩券，讓民眾參加摸彩抽好禮。

台中市大雅區小麥麵食文化節已經連辦12年，今年將於10月26日在台中市大雅區天壽...
台中市大雅區小麥麵食文化節已經連辦12年，今年將於10月26日在台中市大雅區天壽宮前廣場舉行。圖／大雅區公所提供
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