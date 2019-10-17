從打工仔到上櫃公司董事長 吳柏勳今開第40家店

2019-10-17 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



上櫃公司豆府餐飲集團今在台中市中友百貨公司美食街開出集團第6個品牌「飛機河粉」，也是全集團經營12年來的第40家店。董事長吳柏勳28歲創業，從原本只是餐廳的打工仔變成如今的上櫃公司董事長，他的人生經驗讓許多正在打工的年輕人充滿希望。

吳柏勳五專時學的是機械工程，因為看到同學都在打工，覺得自己也應該體驗，因此從五專二年級時即一路打工，從肯德基、家樂福、加油站、麥當勞、錢都涮涮鍋，到當兵完還去健康煮打工。

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他說，雖然經驗很多，但像是他不喜歡在肯德基只是做替雞肉裹粉的工作，以及不喜歡加油站的油味，這些工作都沒有留住他，他只打了一天工就離職，直到在麥當勞當櫃檯能和人接觸，以及在錢都學習到可以同時體驗不同的工作，都讓他分別待了兩年餘，也學習到很多。

也因為長期在餐飲界打工，讓他對餐飲行業有了興趣，一次和在科技公司工作的表哥提起想創業，兩人即因此合作先後創立了以韓式餐廳料理為主的餐飲集團，開了涓豆腐、北村豆腐家、銅盤烤肉、韓姜熙小廚房、韓斤麻浦等5個品牌，此次是首次跨足越南料理，開出飛機河粉新品牌。

所謂的飛機河粉，起源於創始人Pham Dinh Nhan自1920年開始在越南河內的36條古街開始擺攤販售河粉，1954年越戰時遷移至胡志明市經營店面。因為河粉湯頭鮮美和、牛肉軟嫩Q彈，大受駐紮當地的外籍士兵喜愛，有位法國人還送了一頂飛官軍帽給老闆，他也每天戴著那頂帽子煮河粉，使得他的河粉漸被人稱為飛機河粉。

因為曾有北村豆腐家在中友開店一炮而紅的經驗，也讓他相信台中人的味覺，認為只要台中開店成功，在其他地方也都沒有問題，因此選擇在中友地下三樓的美食街開出新品牌的第1家店，接著還將在101大樓開第二家店。