南投就業博覽會2000個職缺 最高薪70K

2019-10-17 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



「2019熱情南投.薪動力」就業博覽會26日上午10時將在南投縣會展中心登場，45家優質廠商釋出2000個職缺，平均每5個工作就有一個薪資上看40K，環鴻科技公司更祭出最高月薪70K的職缺，有就業需求或想要轉換跑道追求更高薪優質職缺的鄉親，可把握機會踴躍應徵。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，雖然受到景氣及台商回流投資效益尚未顯現，企業人力需求不旺，但這次就業博覽會縣府仍邀請大立光、環鴻科技、永豐棧和涵碧樓等45家優質企業廠商聯合徵才，提供2000個熱門工作機會，且平均每5個工作就有一個薪資上看40K，環鴻科技股份有限公司更有最高月薪70K的職缺，相當難得。企盼透過就業博覽會，讓所有縣民都能找到更理想的工作。

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林志忠說，就業博覽會廠商類別涵蓋多元，提供製造業、食品業、電子業、餐飲業、科技業及職業軍人等職類。另外，縣府在失業者職業訓練中的「大客車、聯結車駕訓班」有5班，就業媒合率高達95%，是全國辦得最好，其他縣市也來取經交流，所以本次首度推出「交通及運輸業聯合徵才專區」，邀請國光客運、統聯客運、員林客運、南投客運、總達客運、昇大交通股份有限公司及2家在地職業駕訓公司參與，釋出職缺待遇也相當不錯，有大客車及聯結車駕照的朋友，不能錯過這個機會。

社會及勞動處表示，本次就業博覽會許多企業提供高薪職位，香里食品、興霖食品提供了研發類人員職缺；福美大飯店、九族文化村皆提供了主管級職缺。