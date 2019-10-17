南投就業博覽會2000個職缺 最高薪70K
2019-10-17 15:54
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
「2019熱情南投.薪動力」就業博覽會26日上午10時將在南投縣會展中心登場，45家優質廠商釋出2000個職缺，平均每5個工作就有一個薪資上看40K，環鴻科技公司更祭出最高月薪70K的職缺，有就業需求或想要轉換跑道追求更高薪優質職缺的鄉親，可把握機會踴躍應徵。
南投縣社會及勞動處長林志忠說，雖然受到景氣及台商回流投資效益尚未顯現，企業人力需求不旺，但這次就業博覽會縣府仍邀請大立光、環鴻科技、永豐棧和涵碧樓等45家優質企業廠商聯合徵才，提供2000個熱門工作機會，且平均每5個工作就有一個薪資上看40K，環鴻科技股份有限公司更有最高月薪70K的職缺，相當難得。企盼透過就業博覽會，讓所有縣民都能找到更理想的工作。
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林志忠說，就業博覽會廠商類別涵蓋多元，提供製造業、食品業、電子業、餐飲業、科技業及職業軍人等職類。另外，縣府在失業者職業訓練中的「大客車、聯結車駕訓班」有5班，就業媒合率高達95%，是全國辦得最好，其他縣市也來取經交流，所以本次首度推出「交通及運輸業聯合徵才專區」，邀請國光客運、統聯客運、員林客運、南投客運、總達客運、昇大交通股份有限公司及2家在地職業駕訓公司參與，釋出職缺待遇也相當不錯，有大客車及聯結車駕照的朋友，不能錯過這個機會。
社會及勞動處表示，本次就業博覽會許多企業提供高薪職位，香里食品、興霖食品提供了研發類人員職缺；福美大飯店、九族文化村皆提供了主管級職缺。
當日活動開場邀請喜裂克文化藝術團及國軍娃娃快閃熱舞帶來精彩舞蹈饗宴，也提供中高齡民眾求職技巧及職缺訊息，還有免費的視障按摩、彩妝及義剪等服務。當天前300名求職者，將贈送早鳥精美小禮物乙份，現場優先完成履歷填寫者更加碼贈送綠化苗木200株。
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