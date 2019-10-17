韓國「榆」是卑鄙小人？中市段考酸韓 藍議員批太離譜

2019-10-17 15:28 中央社 台中17日電



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨展開「平民土地學習傾聽之旅」。本報資料照片 分享 facebook 台中光榮國中段考試題疑影射國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜「卑鄙」，國民黨台中市議會黨團今天批評太離譜。校方認為不妥適，口頭告誡。命題教師澄清，未特意誣衊任何人。

國民黨台中市議員李中、黃馨慧、楊正中、賴義鍠、李麗華等人今天中午在黨團辦公室舉辦記者會，對於國中國文科段考題目出現影射政治人物的試題，他們都批評不應該以試題引導學生政治傾向。

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根據李中提供的試題，選項內容是「韓總管是個奸詐『卑鄙』的小人，大家都對他嗤之以鼻／國榆出身『卑鄙』，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍。」要學生判斷各選項引號中的詞語何組意思前後相同。

李中等人認為，利用試題引導學生政治傾向真的太離譜，而且這是段考題目，全校同一年級都用這套考題，校方卻沒有審核，他們要求政治全面退出校園。

民進黨台中市議員蔡耀頡也批評，這個題目出現在學校段考裡很離譜，但台中市長盧秀燕卻狀況外，等到被詢問才知道這件事情，未即時掌握訊息，市府簡直是螺絲鬆了。

光榮國中則聲明對於國文老師因命題思慮不周引起的紛擾與憂心，致上最深的歉意。校方指出，段考結束後各科召開試題檢討會議也覺得不妥適，針對試題內容進行專業對話做為日後命題參考，也對命題老師口頭告誡。

台中市教育局指出，這次命題教師依循往例工作，但因教師太過專注於專業詞語運用恰當與否，在選項安排上忽略人名是否合宜。

命題教師也澄清是任意編寫，非刻意設定某政黨或政治人物，自己從未參加任何政黨，對政治也不熱中，只是單純測驗學生語彙程度，沒有特意誣衊任何人。