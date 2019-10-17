療癒經濟夯 田尾多肉植物年產值超過1億元
2019-10-17 14:50
聯合報 記者林敬家
／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉農會本週末10月19、20日將舉行全國「仙人掌與多肉植物評鑑賽」，將由專家對各地行家種植的多肉植物進行評選，現場也將有70多攤的多肉植物賣家設攤，依照往年經驗，罕見仙人掌、造型特殊多肉植物都將現身。
田尾鄉農會今天陸續完成場布，一樓設有多肉展示區，以及以佛光樹造景迎賓，展現在地花卉與庭園造景產業特色，田尾農會推廣主任吳政憲指出，田尾目前約有8公頃多肉植物種植面積，每年產值約1億2千萬元，外銷佔1成，從第1年開始就吸引多肉迷，顯見多肉市場仍有發展潛力。
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有業者指出，多肉業者在自家小陽台種多肉就能做生意，從兼差便正職，多肉特殊造型與稀有性都是專業買家參考的依據，小小一株上萬元不在少數。
民眾到多肉植物評鑑活動現場消費滿1千元可集1點，可兌換由公路花園協會導覽體驗1.5小時的田尾公路花園之旅，週日下午舉辦多肉植物義賣活動，義賣所得及物資將捐助慈善機構。
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