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烏溪堤岸道路通車 提升全興工業區交通安全

2019-10-17 14:33聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉烏溪堤岸拓寬道路（濱海路）完工了，今天舉行通車典禮，連接台17線、與興工路可以有效分流大貨車、聯結車車流量，紓解全興工業區內交通流量，提升和美鎮、伸港鄉居民用路安全。

彰化縣伸港鄉烏溪堤岸拓寬道路完工了，今天舉行通車典禮，可以有效分流大貨車、連結車...
彰化縣伸港鄉烏溪堤岸拓寬道路完工了，今天舉行通車典禮，可以有效分流大貨車、連結車車流量，有效疏解全興工業區內交通流量，提升和美鎮、伸港鄉居民用路安全。記者林宛諭／攝影
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彰化縣烏溪堤岸設施改善工程通車典禮由彰化縣長王惠美水利署第三河川局副局長張稚輝、經濟部工業局中區工業區管理處執行長雲瑞龍等人主持，立委柯呈枋、和美鎮長阮厚爵與多位縣議員等觀禮。

王惠美說，烏溪堤岸拓寬道路歷經三任縣長，因牽涉到環境評估、動物保護等考量，工程延宕很久，最後決定拓寬為10公尺，由水利署補助工程經費9600萬元、縣府自籌配合款6400萬興建，全長5.3公里。

雲瑞龍說，10幾年來工業區飽受交通問題困擾，工業區內也常因因大型車造成許多交通事故及傷亡，烏溪堤岸道路開通，將有效改善工業區的交通品質。

烏溪堤岸道路通車後從台中港到和美交流道的交通將更方便，王惠美說，以往大型車都選擇行經全興工業區，長年累月造成工業區內道路破損，路面養護費用也增加，大型車輛在工業區內出入頻繁，致用路人行車安全堪慮，這條路拓寬開通後將提供大型車司機更便捷的通行道路。

張稚輝說，烏溪堤岸道路順利將最後五公里打通，未來從和美到台中港甚至是彰濱工業區，大型車可以走堤岸道路、小型車走社區，有效將交通分流，讓交通更順暢，也能促進地方發展。

彰化縣伸港鄉烏溪堤岸拓寬道路完工了，今天舉行通車典禮，可以有效分流大貨車、連結車...
彰化縣伸港鄉烏溪堤岸拓寬道路完工了，今天舉行通車典禮，可以有效分流大貨車、連結車車流量，有效疏解全興工業區內交通流量，提升和美鎮、伸港鄉居民用路安全。記者林宛諭／攝影
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王惠美水利署
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