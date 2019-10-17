烏溪堤岸道路通車 提升全興工業區交通安全
2019-10-17 14:33
聯合報 記者林宛諭
／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉烏溪堤岸拓寬道路（濱海路）完工了，今天舉行通車典禮，連接台17線、與興工路可以有效分流大貨車、聯結車車流量，紓解全興工業區內交通流量，提升和美鎮、伸港鄉居民用路安全。
彰化縣烏溪堤岸設施改善工程通車典禮由彰化縣長王惠美、水利署第三河川局副局長張稚輝、經濟部工業局中區工業區管理處執行長雲瑞龍等人主持，立委柯呈枋、和美鎮長阮厚爵與多位縣議員等觀禮。
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王惠美說，烏溪堤岸拓寬道路歷經三任縣長，因牽涉到環境評估、動物保護等考量，工程延宕很久，最後決定拓寬為10公尺，由水利署補助工程經費9600萬元、縣府自籌配合款6400萬興建，全長5.3公里。
雲瑞龍說，10幾年來工業區飽受交通問題困擾，工業區內也常因因大型車造成許多交通事故及傷亡，烏溪堤岸道路開通，將有效改善工業區的交通品質。
烏溪堤岸道路通車後從台中港到和美交流道的交通將更方便，王惠美說，以往大型車都選擇行經全興工業區，長年累月造成工業區內道路破損，路面養護費用也增加，大型車輛在工業區內出入頻繁，致用路人行車安全堪慮，這條路拓寬開通後將提供大型車司機更便捷的通行道路。
張稚輝說，烏溪堤岸道路順利將最後五公里打通，未來從和美到台中港甚至是彰濱工業區，大型車可以走堤岸道路、小型車走社區，有效將交通分流，讓交通更順暢，也能促進地方發展。
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