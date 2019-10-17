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北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估

日月潭頂級紅茶今開始評鑑 台茶18號紅玉參賽520件

2019-10-17 12:48聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

日月潭紅茶評鑑競賽今天起開始，今年和去年的947件相比，如同預期參賽數樣減少，交茶件數僅823件左右，但競爭最激烈的台茶18號紅玉，便拉開第一波的較量，但在明天下午半天複審後，可產生最後的特等獎得主，而大葉種組、台灣山茶種組及台茶21號紅韻，則會相繼評比選出。

魚池鄉農會指出，今年受7、8月雨量過多所致，紅茶產量略為減少，但價格和品質應不致有太大波動，但1999年培育出屬於「台灣香」的台茶18號，目前已是頂級紅茶產區主力，各組紅茶幾乎全採「一心二葉」的手採茶，成為日月潭紅茶特色，近年來很多茶農不用化肥及農藥，改用有機肥與生物製劑除蟲害，喝起來放心且安心，品質更穩定。

此外，日月潭是台灣紅茶故鄉，種植面積達600公頃，在茶農製茶技術都有提升下，台荼18號紅玉種植面積400公頃，超越阿薩姆的100公頃，17、18日由開始初審1天半，明天下午就可評選出最優質的得獎茶，19日進行大葉種組紅茶的初複審，20日複審山茶及台茶21號的紅韻初複審。

據評審團透露，會從嚴把關先汰除悶茶與青澀茶樣後，將有近半數可人圍複審；依過去經驗可以看出入圍茶樣中，每位製茶師如何順應天候做出自己紅茶的特色韻味、香氣等，常會有讓人驚艷的結果。

日月潭紅茶評鑑今天起開始競賽，競爭最激烈的台茶18號紅玉，上午拉開第一波的較量。...
日月潭紅茶評鑑今天起開始競賽，競爭最激烈的台茶18號紅玉，上午拉開第一波的較量。記者黑中亮／攝影
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日月潭紅茶評鑑今天起開始競賽，競爭最激烈的台茶18號紅玉，上午拉開第一波的較量。...
日月潭紅茶評鑑今天起開始競賽，競爭最激烈的台茶18號紅玉，上午拉開第一波的較量。記者黑中亮／攝影
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日月潭紅茶評鑑今天起開始競賽，競爭最激烈的台茶18號紅玉，上午拉開第一波的較量。...
日月潭紅茶評鑑今天起開始競賽，競爭最激烈的台茶18號紅玉，上午拉開第一波的較量。記者黑中亮／攝影
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日月潭雨量茶葉
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