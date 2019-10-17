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恐怖！「彰」字長了籃球大虎頭蜂窩

2019-10-17 12:27聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

位在彰化市建國東路的「彰北運動中心」字銜，在「彰」的大字上，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂飛上飛下，讓前往運動的民眾很緊張，今天在粉絲專頁「彰化大小事」引來網友熱烈討論，彰化縣消防局東區分隊表示，約一周前，即接獲報案，分隊曾與業者討論，認為蜂窩高逾6樓，且即將入冬，沒有立即危險性，決定暫不處理，但提醒民眾仍須小心注意。

這個虎頭蜂窩正好長在「彰北運動中心」銜字的「彰」字上，遠遠就可以看到，如果近一點看，就會發現虎頭蜂飛進飛出，由於這裡除了運動民眾外，也鄰近學校、住家，因此有人將虎頭蜂照片po上粉絲專頁「彰化大小事」後，引來關注，留言踴躍。

「夭壽喔。也太大顆了吧」、「好特別在彰字上蓋房子」、「彰化長瘤了嗎」、「這要找蜘蛛人才能處理吧」，也有人建議出動無人機

有人建議請出自捕蜂家族有「女王蜂」之稱前縣議員黃玉芬出馬，也有人建議另請捕蜂達人處理，或者報請消防局處理。有網友表示，這個虎頭蜂窩很高，需要動用吊車或雲梯車，現場不可能讓攀爬，公家單位萬一毀損物品，還需照價賠償。

一名很專業的黃姓網友說，這一窩他半個多月前就發現了，當時還小小的，抓它不划算，運動中心出入人多，隔壁又是學校，住宅區，建議利用晚上才能抓乾淨，因為夠高，不處理也沒問題，再過半個月至一個月，蜂群自然散去渡冬，那時用高壓水柱沖掉是最安全的，如抓不乾淨，一定會發生叮咬人事件。

東區消防分隊表示，分隊在10月12日即受理報案，當時曾與「彰北運動中心」承攬業者溝通，業者也認為這個蜂窩有6樓高，且目前即將入冬，虎頭蜂活動力減弱，暫無安全之虞，如果強力摘除、射水破壞，反而會讓虎頭蜂竄飛，衍生叮人風險，待冬天以後，虎頭蜂離巢，再射水破壞。

彰化市「彰北運動中心」字銜，在「彰」的大字上，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂...
彰化市「彰北運動中心」字銜，在「彰」的大字上，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂飛上飛下，讓前往運動的民眾很緊張。記者劉明岩／攝影
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彰化市「彰北運動中心」字銜，在「彰」的大字上，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂...
彰化市「彰北運動中心」字銜，在「彰」的大字上，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂飛上飛下，讓前往運動的民眾很緊張。記者劉明岩／攝影
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彰化市「彰北運動中心」字銜，在「彰」的大字上，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂飛上飛下，讓前往運動的民眾很緊張。記者劉明岩／攝影
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彰化市「彰北運動中心」字銜，在「彰」的大字上，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂飛上飛下，讓前往運動的民眾很緊張。記者劉明岩／攝影
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彰化市「彰北運動中心」字銜，在「彰」的大字上，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂飛上飛下，讓前往運動的民眾很緊張。記者劉明岩／攝影
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