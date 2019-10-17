恐怖！「彰」字長了籃球大虎頭蜂窩

2019-10-17 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



位在彰化市建國東路的「彰北運動中心」字銜，在「彰」的大字上，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂飛上飛下，讓前往運動的民眾很緊張，今天在粉絲專頁「彰化大小事」引來網友熱烈討論，彰化縣消防局東區分隊表示，約一周前，即接獲報案，分隊曾與業者討論，認為蜂窩高逾6樓，且即將入冬，沒有立即危險性，決定暫不處理，但提醒民眾仍須小心注意。

這個虎頭蜂窩正好長在「彰北運動中心」銜字的「彰」字上，遠遠就可以看到，如果近一點看，就會發現虎頭蜂飛進飛出，由於這裡除了運動民眾外，也鄰近學校、住家，因此有人將虎頭蜂照片po上粉絲專頁「彰化大小事」後，引來關注，留言踴躍。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「夭壽喔。也太大顆了吧」、「好特別在彰字上蓋房子」、「彰化長瘤了嗎」、「這要找蜘蛛人才能處理吧」，也有人建議出動無人機。

有人建議請出自捕蜂家族有「女王蜂」之稱前縣議員黃玉芬出馬，也有人建議另請捕蜂達人處理，或者報請消防局處理。有網友表示，這個虎頭蜂窩很高，需要動用吊車或雲梯車，現場不可能讓攀爬，公家單位萬一毀損物品，還需照價賠償。

一名很專業的黃姓網友說，這一窩他半個多月前就發現了，當時還小小的，抓它不划算，運動中心出入人多，隔壁又是學校，住宅區，建議利用晚上才能抓乾淨，因為夠高，不處理也沒問題，再過半個月至一個月，蜂群自然散去渡冬，那時用高壓水柱沖掉是最安全的，如抓不乾淨，一定會發生叮咬人事件。