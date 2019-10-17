台中市長盧秀燕：高鐡南延秒定 台中機場升級卻21年

2019-10-17 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



交通部長林佳龍昨宣布「清泉崗機場2040年升級」台中市長盧秀燕說，行政院對高鐵南延屏東，中央負擔全額經費554億，但交通部對清泉崗機場升級竟要等21年，盧秀燕說她不解、情何以堪！民進黨議員周永鴻與盧長互嗆，整個機場升級案是進行中「市長到底懂不懂？！」盧秀燕表示「我為中台灣人民發聲！」希望中央不要重南北、輕中部。

交通部長林佳龍昨陪立委洪慈庸視察「台中國際機場過夜機坪」及「台中機場2035年整體規劃」辦理情形。洪慈庸指出，台中國際機場是中部門戶，對於台中巿發展影響至為關鍵，要求加速「台中機場2035年整體規劃」。

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林佳龍表示，台中國際機場原本2035年計畫預計投入248億，他當交通部長後認為這樣企圖心不夠，交通部擴大計畫，推2040年整體規畫，要有新航廈和專用民航跑道，停機坪和滑行道等設施都要做。交通部將推動「台中機場2040年整體規劃」整體規劃預算為756億元進行可行性研究，近期將正式提出。

國民黨市議員賴義鍠說，大陸建國際機場花4年，前市長林佳龍要推清泉崗機場升級竟還要等21年，他質疑「搞什麼飛機？」他表示21年後的事怎麼說得準，他質疑前市長到底有沒有照顧中部人？

盧秀燕表示，她也不解為什麼中部機場升級要等到2035年甚至2040年？這對中部人情何以堪？！而前陣子交通部秒核定高鐵南延屏東554億，立刻啟動。而中部國際機場只要花兩百多億，卻要花21年，盧秀燕認為國家源分配要重區域均衡，不要造成重南北、輕中部。

民進黨議員周永鴻批盧秀燕擔任立委做了什麼？現在當市長什麼卻要中央來做。他質疑台中市政府花了多少錢進行機場升級的配合？盧秀燕秒回「高鐵南延屏東，全部經費都由中央負擔」都發局長黃文彬表示，市府編列1500萬進行相關計畫。周永鴻中部機場升級是逐年進行，提高設備水準，現在進行式，請市長不要睜眼說瞎話！

賴義鍠則表示，21年為機場升級，多少人等得了？交通部的效率何在？他為中部人叫屈。交通部表示，國內航廈整體改善工程8億元，預計本月底就要動工，完工後，航廈旅客年容量將由 290萬人次提高至 369 萬人次，預計本月底就要動工。林佳龍部長為了建設台中，除了2035計畫248億外，立委跟部長共同爭取後續2040計畫，要再多投入500億，籲部分民代應多關心實際進度，勿倒果為因，還刻意在議會殿堂刻意扭曲，呼籲應共同督促與爭取建設，才是市民之福。

交通部也表示，過去盧秀燕市長上任以後，曾在今年3月撤回台中國際機場周邊門戶地區土地規劃都市計畫變更作業案，如今台中市政府都市發展局送出的計畫中，機場門戶發展地區都市計畫，仍遲至2022年才能完成，呼籲身為地方民代，應更加積極督促台中市政府加快腳步。