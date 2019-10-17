腦中風年輕化 突出現口齒不清等症狀的民眾要小心

2019-10-17 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投縣有一名30歲的保全，最近在值班的時候因為腦中風而突然倒下，之後就沒有再起來過。南投醫院神經內科醫師張嘉為說，腦中風並非老年人的專利，這幾年腦中風有年輕化趨勢，年輕人也不能大意，應定期量測血壓，降低中風發生機率。

張嘉為說，腦中風可分為「出血性中風」與「缺血性中風」兩種，前者多因長期血壓控制不良導致，後者主要為動脈硬化，造成血管逐漸阻塞所致。家族史、高血壓、高血脂、高血糖、心臟病、抽菸、喝酒、肥胖等都是中風的危險因子，因此提醒民眾應維持良好的生活習慣與均衡飲食，並且適度的安排運動，降低腦中風的風險。

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衛福部統計，腦血管疾病位居國人十大死因第四位，張嘉為表示，腦中風的致死率與致殘率高，45歲以前的年輕型腦中風患者在中風後因腦神經受損而失能，不論對病人本身或是家屬在身心與經濟上，都會造成相當大的負擔與打擊。