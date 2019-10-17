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舊手機先別丟！到這裡回收抽iPhone 11

2019-10-17 11:39聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市府即日起配合中央推出「回收手機，收好抽滿」限時抽獎活動，市民家中若有舊手機先別丟，10月底前拿到「NOVA資訊廣場」回收，就可參加抽獎，有機會將最夯的iPhone 11免費帶回家。

中市府環保局長吳志超表示，3C產品含重金屬成分，不當拆解或棄置恐汙染環境，為鼓勵民眾妥善回收，行政院環保署推出iPhone 11抽獎活動，市民只要到「NOVA資訊廣場」回收舊手機並索取抽獎序號單，掃描QR code登錄個人資料，就可參加抽獎。

此外，環保局自今年7月起至11月15日也舉辦3C產品回收活動，民眾只要將筆記型電腦、平板電腦及鍵盤交付「NOVA資訊廣場」回收，就有機會獲得除菌冷暖扇、除濕機等大獎，並獲得「NOVA資訊廣場」現金折價券一張，歡迎市民朋友踴躍響應。

環保局提醒，廢3C產品除可交付各區清潔隊、合格廢資訊物品回收商、處理廠回收(查詢網址：https://goo.gl/5zUZ3q )，部分大型賣場也有提供回收服務，鼓勵民眾響應，創造綠色循環經濟。

台中市府配合中央推出「回收手機，收好抽滿」限時抽獎活動，市民家中若有舊手機，10...
台中市府配合中央推出「回收手機，收好抽滿」限時抽獎活動，市民家中若有舊手機，10月底前拿到「NOVA資訊廣場」回收，就可參加抽獎，有機會將最夯的iPhone 11免費帶回家。圖／中市府環保局提供
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3C行政院除濕機手機資源回收iPhone 11
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