防治蟻災有新解方 集集鎮改新餌台投入防治

2019-10-17 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



南投縣遭受琉璃蟻侵害多年，目前全縣遭到入侵的有10個鄉鎮，顯示琉璃蟻危害已屬南投縣全面性問題，從105年迄今，集集鎮最早委請新餌料研發，並率先投入防治，並深入校園、社區進行宣導，但成效並不全面，因此委由彰師大生物系林宗岐與生物科技公司合作，研發新型樹掛餌台，可以懸掛放在行道樹上，以降低琉璃蟻將行道樹作為巢穴密度，減少周遭居民蟻害的困擾。

集集鎮長陳紀衡表示，南投縣13鄉鎮中有10個鄉鎮己淪陷為蟻災區，顯示整個南投地區琉璃蟻災情相當嚴重，公所每年針對公共區域，比如行道樹、公園來做相關防治，但最近常接到民眾反映，琉璃蟻棲息的熱點，已從地面蟻穴轉移到行道樹上，因而研發推出一款新型「樹掛型餌台」，與民眾共同進行防治。

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集集鎮公所指出，這一波公所投入樹掛型新餌台，得到縣府今年第二次補助5萬元來作琉璃蟻防治，預計投入100組設置在民生路主要幹道上，每周補充兩次餌劑，同時呼籲民眾，如果有看到行道樹上的餌台，千萬不要在周圍噴灑殺蟲劑，避免影響公蟻將餌劑帶回蟻穴達到滅絕蟻后之效果。