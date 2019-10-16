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莫那魯道墓龜裂滲水 趕27日前修好

2019-10-16 23:26聯合報 記者賴香珊／南投報導

霧社事件89周年，南投縣府辦紀念追思祭儀，但抗日英雄莫那．魯道墓穴被發現龜裂滲水，近期趕工整修；遺族昨到場瞭解，陳情盼將遺骨挪回部落卻未獲同意，希望公部門完善墓穴與園區設施。

仁愛鄉公所指出，莫那．魯道率族人壯烈抗日，遺骨輾轉流離至台灣帝國大學，1973年才被送回，安葬於霧社紀念公園已45年；遺族反映莫那曾託夢稱濕冷，勘查確認墓體龜裂輕微塌陷而滲水，近期已修繕，盼趕在27日追思前完工。

抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，外曾孫女巴干．巴萬（左）觀察受損情形。 記者賴...
抗日英雄莫那．魯道的墓穴龜裂滲水，外曾孫女巴干．巴萬（左）觀察受損情形。 記者賴香珊／攝影
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莫那的外曾孫女巴干．巴萬說，抗日遺族因霧社事件，被日人強迫遷至「川中島」清流部落，外曾祖父卻被葬在霧社，家族曾陳情盼遷回部落自行安葬，但政府考量霧社事件相關歷史物件非屬私有，事發日為縣定紀念，每年辦追思，未同意遷葬。

遺族表示不會堅持遷回，但盼墓穴和園區設施能更完善；仁愛鄉長吳文忠表示，會持續爭取，希望縣府確立公園管理權責，由民政處、觀光處或原民局負責，同時每年編經費維護。

抗日
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