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遊蕩貓狗威脅石虎 民間農場收容浪貓親訓助領養

2019-10-16 20:12聯合報 記者林敬家／即時報導

特有生物研究中心石虎研究團隊發現貓隻出現越多的地區，一級保育類動物石虎數量越少，2018年開始執行公路總局補捉計畫，以助有效監測研究石虎，也在籠內捕捉到貓狗，在資源有限下尋求協助，彰化「水方農場」打造一處教育基地，收容特生中心浪貓並進行親訓，希望有助牠們被領養的機會。

流浪貓犬攻擊事件頻傳，也成了威脅石虎生存的原因之一，石虎團隊昨天邀來動物防疫所人員、獸醫師與志工到彰化「水方農場」進行交流，提供貓咪醫療、動物訓練以及犬隻攻擊行為樣態等課程，要讓流浪動物和生動物都能有安穩的家。

特生中心石虎研究團隊近年在卓蘭、中寮和集集、集集與埔里等四區計畫中架設自動相機監測，發現遊蕩貓出現的地方石虎相對少，研究助理林容安說，貓跟石虎都有領域性，貓擁有地盤下，石虎不想共享空間，活動因此限縮，今年1月也在南投集集發生石虎遭犬殺，除了狗的攻擊，日本對馬山貓曾有幼獸被野貓咬死紀錄，未來石虎也可能遭受威脅。

石虎團隊去年開始石虎捕捉監測研究，卻捕捉到不少貓狗，林容安說，遊蕩貓狗對石虎的影響包括食物資源、地盤領域等競爭以及疾病傳染，因此不將浪貓原地回放，但在中心空間資源有限下，找到彰化「水方農場」協助，農場也因此打造為教育基地。

水方農場場主魏大惟表示，浪貓性情較兇，要有技巧親訓，但相較下浪貓被領養的機率低，因此將農場作為培養飼主責任的場域，讓想養貓狗的民眾體驗幫動物梳毛、剪指甲、清大便，減少他們未來棄養機率，希望集結更多有心人，一起改善石虎困境。

特有生物研究中心石虎團隊今天在水方農場舉行「石虎保育與流浪動物管理」交流會。記者...
特有生物研究中心石虎團隊今天在水方農場舉行「石虎保育與流浪動物管理」交流會。記者林敬家／攝影
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特有生物研究中心石虎團隊今天在水方農場舉行「石虎保育與流浪動物管理」交流會。記者...
特有生物研究中心石虎團隊今天在水方農場舉行「石虎保育與流浪動物管理」交流會。記者林敬家／攝影
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石虎集集獸醫師
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